Siloam Yazıtı nedir, neden önemli? Netanyahu Silvan Yazıtı’nı neden istiyor, İbranice satırlarda ne anlatılıyor?

NETANYAHU SİLOAM YAZITI'NI NEDEN İSTİYOR?

Tarihçiler tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserin İsrail tarafından yalnızca arkeolojik bir buluntu olarak değil, aynı zamanda Yahudilerin Kudüs'teki tarihsel, kültürel ve dini köklerinin binlerce yıl öncesine dayandığının kanıtı şeklinde tanımlandığı ifade ediliyor. İsrail tarafından Siloam Yazıtı, "modern Yahudi devletinin tarihsel meşruiyetini destekleyen bir unsur olarak tanımlanıyor.