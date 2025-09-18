Viral Galeri Viral Liste Siloam Yazıtı nedir, neden önemli? Netanyahu Silvan Yazıtı’nı neden istiyor, İbranice satırlarda ne anlatılıyor?

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ifadelerinin ardından gündeme gelen Siloam (Silvan) Yazıtları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın İBB başkanı iken Silvan Yazıtları'nı almasına engel olduğunu söyleyen işgalci Netanyahu'nun neden bu yazıtları istediği merak konusu oldu. Peki Siloam Yazıtı nedir, neden önemli?

Kudüs'te 1880 yılında keşfedilen ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Siloam (Silvan) Yazıtı, yeniden gündeme geldi. Osmanlı döneminde İstanbul'a getirilen bu eser, bugün Türkiye'nin en önemli kültürel hazinelerinden biri olarak korunuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Siloam Yazıtı için Türkiye'den talepte bulunduğunu ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemdeki net tavrı nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Mescid-i Aksa çevresindeki tünellerde yürütülen arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.

Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te keşfedilip daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan (Siloam) Yazıtı için yıllardır girişimlerde bulunduğunu belirten işgalci Başbakan Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın net tavrı nedeniyle bu tarihi eseri Türkiye'den alamadığını ifade etti.

1880 yılında Kudüs'te bulunan ve günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde korunan bu yazıt, İbranice dilinde kaleme alınmış en eski metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki Siloam Yazıtı nedir, neden önemli?

İSRAİL'E VERİLMEYEN SİLOAM TABLETİNDE NE YAZIYOR?
NETANYAHU SİLOAM YAZITI'NI NEDEN İSTİYOR?

Tarihçiler tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserin İsrail tarafından yalnızca arkeolojik bir buluntu olarak değil, aynı zamanda Yahudilerin Kudüs'teki tarihsel, kültürel ve dini köklerinin binlerce yıl öncesine dayandığının kanıtı şeklinde tanımlandığı ifade ediliyor. İsrail tarafından Siloam Yazıtı, "modern Yahudi devletinin tarihsel meşruiyetini destekleyen bir unsur olarak tanımlanıyor.

