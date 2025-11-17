Hastalık havalarına dikkat! Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor! Bu hafta yağış var mı?
Türkiye genelinde önümüzdeki beş gün boyunca hakim olacak güneşli hava, zaman zaman artan bulutlanma ve bölgesel sis geçişleriyle birlikte değişken bir tablo oluşturacak. Meteoroloji, yağış ihtimalinin düşük olmasına rağmen hava dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
