Hastalık havalarına dikkat! Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor! Bu hafta yağış var mı?

Türkiye genelinde önümüzdeki beş gün boyunca hakim olacak güneşli hava, zaman zaman artan bulutlanma ve bölgesel sis geçişleriyle birlikte değişken bir tablo oluşturacak. Meteoroloji, yağış ihtimalinin düşük olmasına rağmen hava dalgalanmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 08:13
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin güncel hava durumu ve önümüzdeki haftalara dair iklim tablosunu ayrıntılı biçimde değerlendirdi. Tek'in açıklamaları, hem sıcak-soğuk dengesindeki çarpıcı farklılıkları hem de giderek ağırlaşan su sıkıntısını aynı çerçevede gösterdi.

DOĞU ANADOLU'DA KAR ETKİSİNİ YİTİRDİ

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla ilgili konuşan Tek, doğu bölgelerinde sistemin zayıfladığını belirtti. Öğleden sonra ve akşam saatleri itibarıyla yağışın etkisini kaybettiğini söyleyen uzman, soğuk havanın ise bölgeden çekilmediğini aktardı. İç kesimlerde sıcaklıkların hala eksi 1 ile eksi 5 derece arasında seyrettiğini vurguladı.

Kar yağışını oluşturan sistemin İran'a doğru kaydığını belirten Tek, buna rağmen don riskinin sürdüğünü dile getirdi.

BATIDA BAHARI ARATMAYAN GÜNLER

Türkiye'nin batısında ise bambaşka bir tablo var. Tek, İstanbul dahil batı illerinin hafta sonunu adeta "yazı aratmayan" bir sıcaklıkla geçirdiğini ifade etti.

İstanbul'da sıcaklıkların gece düşmesine karşın gündüz mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Gün ortasında daha belirgin hissedilen sıcaklıkların gece hafifçe gerilediğini ancak ciddi bir soğuma beklenmediğini söyledi.

Yüksek basınç etkisinin belirginleştiğini anlatan Tek, batı bölgesindeki bu durağan ve ılıman havanın yaklaşık bir hafta boyunca sürmesinin öngörüldüğünü belirtti.

EGE KIYILARINDA ZAYIF YAĞIŞ GEÇİŞLERİ

Ege kıyılarında yerel ve kuvvetli olmayan yağış geçişlerinin beklendiğini bildiren Tek, İzmir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir'in kıyı bölgelerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini söyledi.

Bunun dışında ülke genelinde yağışın büyük ölçüde etkisini yitirdiğini söyleyen meteoroloji uzmanı, geniş çaplı bir yağış sisteminin yaklaşık bir haftalık sakin dönemin ardından Orta Akdeniz üzerinden geleceğini de ekledi.

KAR BEKLENTİSİ OCAK AYININ İKİNCİ YARISINA KALDI

Kış merakla beklenirken, Tek kar senaryosunun bu yıl geciktiğini aktardı.

Aralık ayının mevsimsel tahminlerine değinen uzman, ayın genelinin ılıman geçeceğini, yağışların ise geçtiğimiz ayki kuraklık sonrası ortalama değerlere yakın seyredeceğini ifade etti.

Kar yağışı için işaret edilen tarih ise ocak ayının ikinci yarısı. Mevsimsel analizler, karın özellikle iç kesimlerde bu dönemde görülme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

