Hastalık havalarına dikkat! Sıcaklık arttı, Lodos hızlandı: Saatte 60 KM hızla fırtına geliyor! Bu hafta yağış var mı?

BATIDA BAHARI ARATMAYAN GÜNLER

Türkiye'nin batısında ise bambaşka bir tablo var. Tek, İstanbul dahil batı illerinin hafta sonunu adeta "yazı aratmayan" bir sıcaklıkla geçirdiğini ifade etti.

İstanbul'da sıcaklıkların gece düşmesine karşın gündüz mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrettiğini belirtti. Gün ortasında daha belirgin hissedilen sıcaklıkların gece hafifçe gerilediğini ancak ciddi bir soğuma beklenmediğini söyledi.

Yüksek basınç etkisinin belirginleştiğini anlatan Tek, batı bölgesindeki bu durağan ve ılıman havanın yaklaşık bir hafta boyunca sürmesinin öngörüldüğünü belirtti.