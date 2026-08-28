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Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Lale Şenses, merhum eşi Adnan Şenses'in hayatının film olacağını doğruladı. Lale Şenses, usta sanatçıyı ve kendisini canlandırmasını istediği isimleri de açıkladı.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 1

25 Aralık 2013'te 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Adnan Şenses'in eşi Lale Şenses, yıllar sonra Kuşadası'nda görüntülendi.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 2

Hürriyet'in haberine göre, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Lale Şenses, Adnan Şenses'in hayatının beyazperdeye aktarılacağını doğruladı. Kuşadası'na yerleştiğini söyleyen Lale Şenses, "Kuşadası'na yerleştim, buranın havası çok güzel" dedi.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 3

HAYATI FİLM OLACAK

Adnan Şenses'in hayatının film olacağı yönündeki haberleri doğrulayan Lale Şenses, oyuncu kadrosunun ise henüz netleşmediğini belirtti.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 4

"ADNAN'I KENAN, BENİ SERENAY OYNASIN"

Ünlü sanatçıyı kimin canlandırmasını istediği sorulan Lale Şenses, gönlündeki ismin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi. Kendisi için de Serenay Sarıkaya'yı uygun gördüğünü belirten Şenses, "Adnan'ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 5

SERENAY SARIKAYA'YA ROL TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Öte yandan Serenay Sarıkaya, hayatı film yapılması halinde kendisini canlandırmasını isteyen birçok ünlünün ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve Yonca Evcimik, hayatlarının beyaz perdeye aktarılması durumunda kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediklerini daha önce dile getirmişti.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 6

Geçtiğimiz dönemde hayatını kaybeden şarkıcı Güllü de son röportajlarından birinde, "Hayatım film olursa, beni Serenay Sarıkaya oynasın" sözleriyle tercihini açıklamıştı.

Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor 7

En çok ses getiren açıklamalardan biri ise Mahmut Tuncer'den gelmişti. Ünlü türkücü, Serenay Sarıkaya'nın kendisini canlandırabileceğini belirterek, "Rol kabiliyeti çok iyi, beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" demişti.

Tuncer'in bu sözleri sosyal medyada esprilere de konu olmuştu.

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