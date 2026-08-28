Serenay paylaşılamıyor! Adnan Şenses’in hayatı film oluyor

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan Lale Şenses, merhum eşi Adnan Şenses'in hayatının film olacağını doğruladı. Lale Şenses, usta sanatçıyı ve kendisini canlandırmasını istediği isimleri de açıkladı.

25 Aralık 2013'te 78 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Adnan Şenses'in eşi Lale Şenses, yıllar sonra Kuşadası'nda görüntülendi.

Hürriyet'in haberine göre, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Lale Şenses, Adnan Şenses'in hayatının beyazperdeye aktarılacağını doğruladı. Kuşadası'na yerleştiğini söyleyen Lale Şenses, "Kuşadası'na yerleştim, buranın havası çok güzel" dedi.

HAYATI FİLM OLACAK Adnan Şenses'in hayatının film olacağı yönündeki haberleri doğrulayan Lale Şenses, oyuncu kadrosunun ise henüz netleşmediğini belirtti.

"ADNAN'I KENAN, BENİ SERENAY OYNASIN" Ünlü sanatçıyı kimin canlandırmasını istediği sorulan Lale Şenses, gönlündeki ismin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi. Kendisi için de Serenay Sarıkaya'yı uygun gördüğünü belirten Şenses, "Adnan'ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.