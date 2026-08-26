A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları
Okulların açılmasına sayılı günler kala A101, ŞOK ve BİM'de kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Defterden okul çantasına, boyadan hesap makinesine kadar pek çok ihtiyaç ürünü kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.
Yeni eğitim dönemi yaklaşırken ailelerin okul alışverişi hazırlıkları da hız kazandı. A101, ŞOK ve BİM'in güncel aktüel ürünleri arasında öğrencilerin temel kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçenek bulunuyor. Defter, kalem, boya malzemeleri, okul çantası ve hesap makinesi gibi ürünler farklı fiyat alternatifleriyle mağazalarda satışa çıkıyor. Eğitim dönemi öncesi alışverişini tamamlamak isteyenler için üç marketin bu haftaki kırtasiye fırsatları öne çıkıyor.
A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ
- Spiralli resim defteri (15 yaprak): 19,50 TL
- Lisanslı spiralli defter (A6, 60 yaprak): 17,50 TL
- 3+1 spiralli defter (A6, 120 yaprak): 39,50 TL
- Plastik kapaklı spiralli bloknot (A5, 100 yaprak): 62,50 TL
- Not defteri (100 yaprak): 25 TL
- Rotring Tıkky Neon versatil kalem seti: 155 TL
- Fatih Üçgen Jumbo 12'li kuru boya: 249 TL
- Fatih 3+1 beyaz tahta kalemi seti, silgi hediyeli: 89,50 TL
- Fatih yapıştırıcı seti: 99,50 TL
- Fatih 18'li pastel boya seti: 119 TL
- Fatih 12 renk sulu boya seti: 109 TL
- 12'li çift taraflı marker kalem seti: 369 TL
- Figürlü kalemtıraş ve silgi ikilisi: 59,50 TL
- 20 ml solvent içermeyen çok amaçlı yapıştırıcı: 59,50 TL
- 80'li lisanslı patafix: 99,50 TL
- 12 renkli kuru boya seti: 49,50 TL
- Renkli hesap makinesi: 129 TL
- Parmak boyası: 39 TL
- 4'lü tükenmez kalem paketi: 19,50 TL