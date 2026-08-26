A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları

Yeni eğitim dönemi yaklaşırken ailelerin okul alışverişi hazırlıkları da hız kazandı. A101, ŞOK ve BİM'in güncel aktüel ürünleri arasında öğrencilerin temel kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçenek bulunuyor. Defter, kalem, boya malzemeleri, okul çantası ve hesap makinesi gibi ürünler farklı fiyat alternatifleriyle mağazalarda satışa çıkıyor. Eğitim dönemi öncesi alışverişini tamamlamak isteyenler için üç marketin bu haftaki kırtasiye fırsatları öne çıkıyor.