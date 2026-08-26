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A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okulların açılmasına sayılı günler kala A101, ŞOK ve BİM'de kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Defterden okul çantasına, boyadan hesap makinesine kadar pek çok ihtiyaç ürünü kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.

A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 1

Yeni eğitim dönemi yaklaşırken ailelerin okul alışverişi hazırlıkları da hız kazandı. A101, ŞOK ve BİM'in güncel aktüel ürünleri arasında öğrencilerin temel kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda seçenek bulunuyor. Defter, kalem, boya malzemeleri, okul çantası ve hesap makinesi gibi ürünler farklı fiyat alternatifleriyle mağazalarda satışa çıkıyor. Eğitim dönemi öncesi alışverişini tamamlamak isteyenler için üç marketin bu haftaki kırtasiye fırsatları öne çıkıyor.

A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 2

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

  • Spiralli resim defteri (15 yaprak): 19,50 TL
  • Lisanslı spiralli defter (A6, 60 yaprak): 17,50 TL
  • 3+1 spiralli defter (A6, 120 yaprak): 39,50 TL
  • Plastik kapaklı spiralli bloknot (A5, 100 yaprak): 62,50 TL
  • Not defteri (100 yaprak): 25 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 3
  • Rotring Tıkky Neon versatil kalem seti: 155 TL
  • Fatih Üçgen Jumbo 12'li kuru boya: 249 TL
  • Fatih 3+1 beyaz tahta kalemi seti, silgi hediyeli: 89,50 TL
  • Fatih yapıştırıcı seti: 99,50 TL
  • Fatih 18'li pastel boya seti: 119 TL
  • Fatih 12 renk sulu boya seti: 109 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 4
  • 12'li çift taraflı marker kalem seti: 369 TL
  • Figürlü kalemtıraş ve silgi ikilisi: 59,50 TL
  • 20 ml solvent içermeyen çok amaçlı yapıştırıcı: 59,50 TL
  • 80'li lisanslı patafix: 99,50 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 5
  • 12 renkli kuru boya seti: 49,50 TL
  • Renkli hesap makinesi: 129 TL
  • Parmak boyası: 39 TL
  • 4'lü tükenmez kalem paketi: 19,50 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 6
  • Pin detaylı eğlenceli defter: 165 TL
  • Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti: 125 TL
  • Baskılı çıtçıtlı dosya: 10 TL
  • Zımba seti: 44,50 TL
  • 3'lü tahta kalemi: 28,50 TL
  • Flüt: 44,50 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 7
  • 6'lı fosforlu kalem seti: 129 TL
  • Tavşan figürlü versatil kalem seti: 65 TL
  • A4 fotokopi kağıdı (500 yaprak): 115 TL
  • Taş detaylı tükenmez kalem: 79,50 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 8
  • Lisanslı kalem çantası: 129 TL
  • Lisanslı okul çantası: 999 TL
  • Anaokulu çantası: 499 TL
  • Peluş detaylı okul çantası: 799 TL
  • Sırt çantası: 579 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 9

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

  • Sınav silgisi: 2,50 TL
  • Tahta kalemi: 2,50 TL
  • Jel kalem: 3,50 TL
  • Versatil kalem ucu: 3,50 TL
  • Figürlü kalemtıraşlı silgi: 3,50 TL
  • Figürlü kurşun kalem başlığı: 3,50 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 10
  • Oyun hamuru: 89 TL
  • Kuru boya seti: 89 TL
  • Mercanlı kurşun kalem: 36,75 TL
  • Renkli silgili kurşun kalem: 35 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 11
  • Renkli A4 fotokopi kağıdı: 39 TL
  • Renkli eva: 25 TL
  • Renkli simli yapışkanlı eva: 35 TL
  • Şeffaf dosya: 65 TL
  • Stick yapıştırıcı (3'lü): 19,50 TL
  • Renkli/desenli bant seti: 29 TL
  • Renkli hesap makinesi: 139 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 12
  • Anaokulu çantası: 399 TL
  • İlkokul çantası: 449 TL
  • Okul sırt çantası: 499 TL
  • Yetişkin okul çantası: 429 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 13
  • Kırtasiye seti: 89 TL
  • Geçmeli silgi ve kalem seti: 49 TL
  • Kalem seti: 69 TL
  • Hazneli kalemtıraş: 25 TL
  • Kalem başlığı: 69 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 14
  • Beyaz tahta kalemi: 21 TL
  • 12'li ince uçlu keçeli kalem: 119 TL
  • 8'li simli fosforlu kalem: 119 TL
  • 4'lü çift taraflı pati fosforlu kalem: 59 TL
  • 4'lü çift taraflı keçeli kalem: 59 TL
  • 3'lü versatil kalem seti: 24,50 TL
  • Figürlü versatil kalem: 39 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 15
  • A6 spiralli 96 yaprak not defteri: 15 TL
  • A6 dikişli 64 yaprak lisanslı not defteri: 12,50 TL
  • A6 spiralli 96 yaprak lisanslı not defteri: 20 TL
  • A4 dikişli 30 yaprak müzik defteri: 15 TL
  • A5 spiralli 72 yaprak karton kapak bloknot: 45 TL
  • A4 spiralli 120 yaprak PP kapak defter: 49,50 TL
  • Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti: 129 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 16
  • Oyun hamuru (yaklaşık 448 g): 89 TL
  • 12 renkli kuru boya seti: 89 TL
  • 12'li keçeli kalem: 109 TL
  • 12 renk pastel boya: 89 TL
  • 12 renk büyük boy sulu boya: 89 TL
  • Metallic 36 renk sulu boya: 49 TL
  • Parmak boyası: 39 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 17

ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

  • A5 dikişli 40 yaprak PP kapak defter: 11,95 TL
  • A5 dikişli 60 yaprak PP kapak defter: 14,95 TL
  • A4 dikişli 80 yaprak PP kapak defter: 17,95 TL
  • A4 spiralli 72 yaprak PP kapak defter: 23,95 TL
  • A4 spiralli 96 yaprak PP kapak defter: 36,95 TL
  • A4 spiralli 120 yaprak PP kapak defter: 59,95 TL
  • A4 spiralli 120 yaprak 3+1 PP kapak defter: 79,95 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 18
  • 80 yapraklı figürlü not defteri: 79,95 TL
  • 96 yapraklı pelüş aksesuarlı not defteri: 99,95 TL
  • Figürlü kalem çantası: 199 TL
  • Figürlü silikon jel kalem: 59,95 TL
  • Aksesuar pelüş yuvarlanan kalem: 79,95 TL
  • Kurdeleli pelüş defter (80 yaprak): 219 TL
  • Ponpon aksesuarlı pelüş kalem çantası: 199 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 19
  • 96 yapraklı şekilli not defteri: 99,95 TL
  • 80 yapraklı pinli eğlenceli kapaklı defter: 219 TL
  • 50 yapraklı pinli mini not defteri: 49,95 TL
  • 60 yapraklı şekilli ödev defteri: 49,95 TL
  • Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti: 149 TL
  • 6 parçalı kalem çantalı kırtasiye seti: 179 TL
  • 4'lü oyun hamuru seti: 69,95 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 20
  • 10'lu mercanlı kurşun kalem: 39,95 TL
  • 6'lı kırmızı kalem: 24,95 TL
  • 2'li mavi sınav silgisi: 11,95 TL
  • 6'lı silgi: 19,95 TL
  • 60'lı versatil kalem ucu: 14,95 TL
  • 12'li metalik sulu boya: 59,95 TL
  • 12'li keçeli kalem: 99,95 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 21
  • Yapışkanlı not kağıdı: 39,95 TL
  • Renkli ataş seti: 9,99 TL
  • Sevimli tasarımlı delgeç: 59,95 TL
  • 50 yapraklı renkli not kağıdı: 9,99 TL
  • Kalemli, kumaş kaplı siyah defter: 49,95 TL
  • Yapışkanlı not defteri seti: 99,95 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 22
  • 12'li kuru boya kalemi: 149 TL
  • 12'li pastel boya: 99,95 TL
  • 3'lü stick yapıştırıcı: 119 TL
  • 12'li silinebilir pastel boya: 115 TL
  • 6'lı parmak boyası: 169 TL
  • 4'lü Sharpie Fine Permanent Marker: 149 TL
  • 3'lü tahta kalemi: 119 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 23
  • Çelik termos çeşitleri: 550 TL
  • Lisanslı Tritan matara (500 ml): 225 TL
  • Lisanslı beslenme kutusu: 100 TL
  • Figürlü şapkalı matara (550 ml): 599 TL
  • Figürlü şapkalı matara (1.100 ml): 550 TL
  • Teddy ayıcık şekilli matara (1.000 ml): 299 TL
  • Soft Touch çift renk matara (750 ml): 199 TL
A101, ŞOK ve BİM kırtasiye ürünleri belli oldu! Defter, çanta, kalem ve boya fiyatları 24
  • Barbie lisanslı okul sırt çantası: 899 TL
  • Hot Wheels lisanslı okul sırt çantası: 899 TL
  • Kalemlikli 5 parçalı kırtasiye seti: 199 TL
  • 5 parçalı Hot Wheels kırtasiye seti: 199 TL
  • Çift bölmeli kalem çantası: 199 TL
  • Hello Kitty 5 parçalı kurşun kalem seti: 119 TL
  • Sonic 5 parçalı kurşun kalem seti: 119 TL
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