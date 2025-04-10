Viral Galeri Viral Liste Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri! Alarm verildi... Bakanlıktan "toplatılsın" talimatı

Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri! Alarm verildi... Bakanlıktan "toplatılsın" talimatı

Gıda teröristleri, her geçen gün yeni skandalla gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Şenpiliç firmasının 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi olduğunu tespit etti. Bakanlıktan "toplatılsın" talimatı verilirken dağıtım yerlerine bilgilendirme mesajı iletildi. Ayrıca dev tavuk firmasına ceza yağdı. Peki, ölümcül L. monocytogenes bakterisi nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2025 19:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:33
Alarm verildi! Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı | Bakanlıktan toplatılma lkararı

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde L. monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Alarm verildi! Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı | Bakanlıktan toplatılma lkararı

Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı yolladı.

CEZA YAĞDI
Firmaya 210 bin TL ceza kesilirken, ürünlerin en kısa sürede toplatılması kararı alındı.

Alarm verildi! Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı | Bakanlıktan toplatılma lkararı

MARKETLERDEN VE KASAPLARDAN TOPLATILMA KARARI

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Alarm verildi! Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı | Bakanlıktan toplatılma lkararı

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir.

Alarm verildi! Şenpiliç’in Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’de ölümcül L. monocytogenes bakterisi çıktı | Bakanlıktan toplatılma lkararı

İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

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