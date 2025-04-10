Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri! Alarm verildi... Bakanlıktan "toplatılsın" talimatı
Gıda teröristleri, her geçen gün yeni skandalla gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Şenpiliç firmasının 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisi olduğunu tespit etti. Bakanlıktan "toplatılsın" talimatı verilirken dağıtım yerlerine bilgilendirme mesajı iletildi. Ayrıca dev tavuk firmasına ceza yağdı. Peki, ölümcül L. monocytogenes bakterisi nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:33