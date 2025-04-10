Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!
Okyanuslar denilince akla gelen ilk renk mavi oluyor. Peki mavi olarak bildiğimiz okyanuslar, gezegenin erken tarihinde başka bir renge sahip olabilir miydi? Bilim dünyası bu algıyı tamamen değiştirebilecek yeni bir bulguyu öne sürdü. Japon araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, okyanusların geçmişte mavi değil, yeşil bir yüzeye sahip olduğunu ortaya koydu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:21