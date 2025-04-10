Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!

Dünya Okyanusları Bir Zamanlar Yeşildi



Dünya yüzeyinin yaklaşık dörtte üçü sularla kaplı. Dünya'ya uzaydan bakıldığında gezegen, 'soluk mavi nokta' olarak görülüyor. Araştırmacılar, milyarlarca yıl önce bu manzaranın bugünkü görünümünden oldukça farklı olduğu, Dünya okyanuslarının bir zamanlar yeşil olduğunu belirtiyor. Bunun nedeninin ise kimyasal özellikleri ve fotosentezin evrimiyle ilgili olabileceği öne sürülüyor.

Yaklaşık 3,8 ila 1,8 milyar yıl önce, Arkeen ve Paleoproterozoyik dönemlerde meydana gelen bantlı demir oluşumları (BIF), Dünya'nın erken jeolojik tarihine ışık tutuyor. Bu dönemlerde, yaşam yalnızca okyanuslardaki tek hücreli mikroorganizmalarla sınırlıydı. Kıtaların yüzeyi ise bugünkü görüntüden oldukça uzaktı. Gri, kahverengi ve siyah tonlarda çıplak kayalar ve tortullarla kaplı, çorak bir manzara hakimdi.