Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları
Yeni bir bilimsel araştırma, diyetin yalnızca kalp sağlığına değil, cilt sağlığına da büyük fayda sağladığını ortaya koydu. 16 hafta boyunca uygulanan bu beslenme düzeni, sedef hastalığı semptomlarını %75 oranında azaltarak umut verici sonuçlar verdi. Peki hangi diyet sedef hastalığını nasıl etkiliyor? İşte klinik çalışmasının detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:23