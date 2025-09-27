Viral Galeri Viral Liste Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları

Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları

Yeni bir bilimsel araştırma, diyetin yalnızca kalp sağlığına değil, cilt sağlığına da büyük fayda sağladığını ortaya koydu. 16 hafta boyunca uygulanan bu beslenme düzeni, sedef hastalığı semptomlarını %75 oranında azaltarak umut verici sonuçlar verdi. Peki hangi diyet sedef hastalığını nasıl etkiliyor? İşte klinik çalışmasının detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:23
Dünya genelinde yaklaşık 60 milyon insanın mücadele ettiği sedef hastalığı, kırmızı ve pullu lekeler ile yoğun kaşıntıya yol açan kronik bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. İspanya'da gerçekleştirilen yeni bir klinik çalışma, Akdeniz diyetinin, hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirdiğini ortaya koydu. Peki Akdeniz diyeti neden etkili, yaşam kalitesini nasıl iyileştiriyor? İşte araştırmanın detayları ve merak edilenler…

Semptomları Yüzde 75 Azalttı

Madrid'de yürütülen MEDIPSO klinik araştırması, hafif ve orta şiddette sedef hastalığı olan 38 yetişkin üzerinde yapıldı. Müdahale grubu 16 hafta boyunca diyetisyen eşliğinde Akdeniz diyeti uyguladı. Kontrol grubu ise yalnızca standart düşük yağlı beslenme önerileri aldı. JAMA Dermatology'de yayımlanan çalışmanın sonuçları ise çarpıcıydı:

  • Akdeniz diyetine uyan katılımcıların %47,4'ünde semptomlarda %75 oranında azalma gözlendi.
  • Kontrol grubunda ise böyle bir iyileşme yaşanmadı.
  • En dikkat çekici bulgu ise bu gelişmelerin önemli bir kilo kaybı olmaksızın ortaya çıkmasıydı.
Akdeniz Diyeti Neden Etkili?

Akdeniz diyetinin etkisi, yalnızca kilo kaybına değil, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere dayanıyor. Bu beslenme biçimi, sedef hastalığında cilt hücrelerinin aşırı üretimini tetikleyen biyolojik süreçlere doğrudan etki ediyor.

  • Sebze, meyve, kuruyemiş ve tam tahıllar: Oksidatif stresi azaltıyor.
  • Zeytinyağı ve balık: İltihabı baskılayan sağlıklı yağ asitleri içeriyor.
  • Vitaminler ve polifenoller: Bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini dengelemeye yardımcı oluyor.
