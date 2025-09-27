Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları

Dünya genelinde yaklaşık 60 milyon insanın mücadele ettiği sedef hastalığı, kırmızı ve pullu lekeler ile yoğun kaşıntıya yol açan kronik bir bağışıklık sistemi rahatsızlığıdır. İspanya'da gerçekleştirilen yeni bir klinik çalışma, Akdeniz diyetinin, hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirdiğini ortaya koydu. Peki Akdeniz diyeti neden etkili, yaşam kalitesini nasıl iyileştiriyor? İşte araştırmanın detayları ve merak edilenler…