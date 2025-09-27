Viral Galeri Viral Liste Dünya devleri Epstein dosyasında! Elon Musk ve Prens Andrew listede

Dünya gündemi, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ediyor. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı ve pedofili zinciri olarak kabul edilen Epstein davasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda açıklanan yeni belgelerde, Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates ve İngiliz Prensi Andrew'da listede yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:17
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ndeki Demokratlar tarafından yayınlanan Epstein'ın mal varlığıyla ilgili belgelerde yeni isimler bulunuyor.

Belgelerde, Trump'a desteğiyle bilinen Musk, Trump'ın bir dönem danışmanlığını yapan Bannon, Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates, Paypal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ve İngiliz Prensi Andrew'un da isimleri geçiyor.

6 Aralık 2014 tarihli bir kayıtta Musk'ın bir "adaya" gittiğinden bahsedilen belgelerde, Gates ile bir kahvaltı partisi planlandığı aktarıldı.

Belgelerde, veri madenciliği için yazılım platformları konusunda uzmanlaşmış Palantir Technologies şirketinin kurucu ortağı milyarder Thiel'in 27 Kasım 2017'de Epstein ile öğle yemeği yediği, Bannon'ın ise 16 Şubat 2019'da Epstein ile kahvaltı programında yer aldığı belirtiliyor.

Prens Andrew ise belgelerde Epstein'ın özel jetinde yolcu olarak yer alıyor.

