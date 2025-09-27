Dünya devleri Epstein dosyasında! Elon Musk ve Prens Andrew listede
Dünya gündemi, ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında açıklanan belgelerle sarsılmaya devam ediyor. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı ve pedofili zinciri olarak kabul edilen Epstein davasında yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda açıklanan yeni belgelerde, Elon Musk, Steve Bannon, Bill Gates ve İngiliz Prensi Andrew'da listede yer aldı. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 27.09.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:17