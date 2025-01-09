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Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

Geri dönüşüm çevreyi korumanın ötesinde şimdi ekonomik fırsatlar da sunuyor. 2025 yılından itibaren Türkiye genelinde başlayacak yeni sistem, her bir içecek ambalajının ikinci bir hayat kazanmasına olanak tanıyacak ve siz de bu süreçten kazançlı çıkabileceksiniz. Bu devrim niteliğindeki değişiklik atıkların geri dönüşümünü sağlamakla kalmayacak aynı zamanda her iade edilen ambalaj için para iadesi almanızı da mümkün kılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 08:19
Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

2025 yılı itibariyle Türkiye'de depozito iade makineleri kurulmaya başlanacak. Bu sistem içecek ambalajlarının toplandıktan sonra geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlayan döngüsel ekonomi modeline dayanıyor. Depozito iade makineleri, halkın ambalajları geri getirmesine ve karşılığında teşvik almasına olanak tanıyacak.

Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

Depozito İade Sistemi Nasıl İşleyecek?

Depozito Saha Yönetim Sistemi, 2025 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. İlk olarak Sakarya'da pilot uygulama başlatılacak ve yıl sonunda tüm illerde en az bir depozito iade makinesi kurulacak. Sistemin işleyişi şu şekilde olacak:

Ambalaj İade Edilecek: Vatandaşlar, içecek ambalajlarını (plastik, cam ve alüminyum) depozito iade makinelerine bırakacak.

Teşvik Alınacak: Her iade edilen ambalaj için belirli bir tutar vatandaşların e-cüzdanlarına iade edilecek. Böylece hem atıkların çevreye zarar vermesi engellenmiş olacak, hem de bireylere teşvik sağlanacak.

Geri Dönüşüm Sağlanacak: İade edilen ambalajlar doğrulanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak. Bu sayede geri dönüşüm oranı artacak ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak.

Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

İadeler Nasıl Olacak?

Depozito sistemi, içecek ambalajları için geçerli olacak. Depozitosu olan ambalajlar (DOA) sistemiyle, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları belirlenen depozito işareti ile iade edilecek. Bu ambalajlar, sisteme entegre depozito iade makinelerine teslim edilecek ve her bir ambalaj için belirli bir teşvik bedeli vatandaşlara ödenecek. İade edilen ambalajlar e-cüzdan sistemine aktarılacak ve vatandaşlar bu ödemeleri dijital cüzdanlarında takip edebilecek.

Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

Sistemin Uygulamaya Başladığı Yerler ve Geçerliliği

Depozito İade Sistemi, 2025 yılı itibariyle Sakarya ilinde pilot olarak uygulanmaya başlayacak. Sakarya'daki başarıyla birlikte, sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yıl sonunda, Türkiye genelindeki her il ve ilçede en az bir depozito iade makinesi kurulacak ve depozito sistemi tüm illerde geçerli olacak.

Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

Sistemin Ekonomik ve Çevresel Faydaları

Depozito İade Sistemi, hem çevreyi koruma hem de ekonomiye katkı sağlama açısından büyük faydalar sunuyor. Sistemin uygulanmasıyla birlikte:

Çevre Kirliliği Azalacak: Ambalajlar sokaklarda, plajlarda ve parklarda çevre kirliliğine yol açmayacak. Aynı zamanda orman yangınları gibi çevre felaketlerinin de önüne geçilecek.

Dışa Bağımlılık Azalacak: Geri dönüştürülmüş malzeme ile üretim yapılacak ve bu, dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek.

Sıfır Atık Hedeflerine Katkı: Depozito Sistemi, döngüsel ekonomi ilkelerine uygun olarak sıfır atık hedeflerine ulaşmayı hızlandıracak.

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