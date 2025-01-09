Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor
Geri dönüşüm çevreyi korumanın ötesinde şimdi ekonomik fırsatlar da sunuyor. 2025 yılından itibaren Türkiye genelinde başlayacak yeni sistem, her bir içecek ambalajının ikinci bir hayat kazanmasına olanak tanıyacak ve siz de bu süreçten kazançlı çıkabileceksiniz. Bu devrim niteliğindeki değişiklik atıkların geri dönüşümünü sağlamakla kalmayacak aynı zamanda her iade edilen ambalaj için para iadesi almanızı da mümkün kılacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 08:19