Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor

Depozito İade Sistemi Nasıl İşleyecek?

Depozito Saha Yönetim Sistemi, 2025 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. İlk olarak Sakarya'da pilot uygulama başlatılacak ve yıl sonunda tüm illerde en az bir depozito iade makinesi kurulacak. Sistemin işleyişi şu şekilde olacak:

Ambalaj İade Edilecek: Vatandaşlar, içecek ambalajlarını (plastik, cam ve alüminyum) depozito iade makinelerine bırakacak.

Teşvik Alınacak: Her iade edilen ambalaj için belirli bir tutar vatandaşların e-cüzdanlarına iade edilecek. Böylece hem atıkların çevreye zarar vermesi engellenmiş olacak, hem de bireylere teşvik sağlanacak.

Geri Dönüşüm Sağlanacak: İade edilen ambalajlar doğrulanacak ve geri dönüşüme kazandırılacak. Bu sayede geri dönüşüm oranı artacak ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak.