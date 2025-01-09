Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?

2025 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının son aylarında açıklanan enflasyon verilerine göre, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncellendi. 2025 bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL olarak belirlendi.