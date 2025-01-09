Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti yeni yılın başlamasıyla birlikte memur maaş zammının etkisiyle güncellenmeye başladı. 2024 Temmuz ayında memurlara yapılan yüzde 19,31'lik maaş zammı sonrasında bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 871 TL'ye yükselmişti. Peki bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:22