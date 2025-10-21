Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için kapsamlı bir personel alım planını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kararda, alım yapılacak birimler ile pozisyonlara göre personel sayıları da ayrıntılı şekilde belirtildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:15