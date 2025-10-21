Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için sağlık hizmetlerinde önemli bir istihdam adımı atıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. Kararın yayımlanmasıyla birlikte atama bekleyen sağlık çalışanlarının gözü duyurulacak başvuru takvimine çevrildi.