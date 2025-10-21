Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için kapsamlı bir personel alım planını duyurdu. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kararda, alım yapılacak birimler ile pozisyonlara göre personel sayıları da ayrıntılı şekilde belirtildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:15
Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için sağlık hizmetlerinde önemli bir istihdam adımı atıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi amacıyla toplam 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak. Kararın yayımlanmasıyla birlikte atama bekleyen sağlık çalışanlarının gözü duyurulacak başvuru takvimine çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

2026 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla alımların 2026 yılı içerisinde yapılacağı kesinleşti. Ancak başvuru sürecine ilişkin takvim henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanacak başvuru kılavuzunun ardından sürecin ayrıntıları netleşecek.

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

Başvuru kılavuzunun 2026 Ocak ayında yayımlanmasının bekleniyor. Bu kılavuzla birlikte başvuru tarihleri, şartlar ve başvuru yöntemi kamuoyuna duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

HANGİ BRANŞLARDAN KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Kararda yer alan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'na alınacak toplam 26 bin 673 sözleşmeli personelin dağılımı şöyle:

📍22 bin 983 uzman doktor

📍3 bin 652 doktor

📍25 sağlık memuru

Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026’da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?

📍9 ebe

📍2 hemşire

📍1 sağlık teknikeri

📍1 diyetisyen

Bu dağılım, özellikle uzman hekim açığının bulunduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini hedefliyor.

SON DAKİKA