Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?

ATV'de 29 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Kuruluş Orhan dizisi, Bozdağ Film tarafından hazırlanan tarihi yapımlar zincirinin yeni halkası olarak izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler de merak konusu oldu. Yapımda Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a hayat verecek olan Mahassine Merabet'in kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Mahassine Merabet kimdir? İşte hayatı ve yer aldığı projeler…