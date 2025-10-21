Viral Galeri Viral Liste Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?

Bozdağ Film imzalı dizi Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki yapımda Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, yayın öncesi en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Mahassine Merabet'in kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor. Peki Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:06
ATV'de 29 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Kuruluş Orhan dizisi, Bozdağ Film tarafından hazırlanan tarihi yapımlar zincirinin yeni halkası olarak izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosunda yer alan isimler de merak konusu oldu. Yapımda Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun'a hayat verecek olan Mahassine Merabet'in kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Mahassine Merabet kimdir? İşte hayatı ve yer aldığı projeler…

MAHASSINE MERABET KİMDİR?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta doğan Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Fas'ta bulunan Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelen Merabet, İstanbul'daki özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Türkiye'ye yerleşmesinin ardından oyunculuk alanında kendini geliştiren Mahassine Merabet, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı. Türkçe dil yetkinliğini ilerlettikten sonra birçok markanın reklam yüzü olarak çeşitli kampanyalarda bulundu.

Reklam projelerinin yanı sıra Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimine de sahiptir. Mahassine Merabet'in boyu 172 cm, kilosu ise 55'tir.

MAHASSINE MERABET HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Mahassine Merabet, oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisinde canlandırdığı "Hira" karakteriyle adım attı. Başarılı oyuncu Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerinde akıcı şekilde konuşabilmektedir.

