Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?
Bozdağ Film imzalı dizi Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın devamı niteliğindeki yapımda Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, yayın öncesi en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Mahassine Merabet'in kim olduğu ve hangi projelerde yer aldığı merak ediliyor. Peki Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi projelerde yer aldı? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 11:06