Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? 

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? 

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi için geri sayım sürüyor. Uzman ve yan dal uzmanı doktorların atamalarını belirleyecek kuranın sonuçları merakla bekleniyor. Başvurular 29 Kasım-2 Aralık 2024 tarihlerinde EKİP üzerinden alındı, kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:23
Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, başvuru yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimiyle, uzman ve yan dal uzmanı doktorların atamaları belirlenecek. Sonuçlar ve nihai isim listesi, kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. İşte Sağlık Bakanlığı 12. Dönem DHY kura çekimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

120. Dönem DHY Kura Çekimi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek. Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenecek olan kura çekimi, noter huzurunda yapılacak ve adaylar tarafından merakla bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Canlı Yayınla Kura Çekimi

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yılki kura çekiminde katılımcı alınmayacak, dolayısıyla adaylar süreci dijital platformlardan takip edebilecek.

Canlı yayın başladığında ekranı haberimizin içine eklenecektir.

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Kura Sonuçları ve Nihai İsim Listesi

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanacak. Adaylar, kura sonuçlarını doğrudan Bakanlığın ilgili ekranından öğrenebilecek.

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?

Göreve Başlarken Teslim Edilecek Belgeler

Ataması yapılan doktorların göreve başlamadan önce belirli belgeleri hazırlamaları gerekiyor. İşte teslim edilmesi gereken belgeler:

Mal Bildirim Formu: Doldurularak teslim edilmelidir.

Vesikalık Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş, altı adet.

Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için geçerli.

Adli Sicil Belgesi veya Beyan Dilekçesi: Güncel tarihli olmalıdır.

Sağlık Raporu: Hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan belge.

Mazeret Belgesi: Mazeret başvurusuyla yerleşen adaylar, sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını teslim etmelidir.

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