Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı? 

Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi, başvuru yapan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimiyle, uzman ve yan dal uzmanı doktorların atamaları belirlenecek. Sonuçlar ve nihai isim listesi, kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. İşte Sağlık Bakanlığı 12. Dönem DHY kura çekimine ilişkin merak edilen tüm detaylar...