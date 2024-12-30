Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi için geri sayım sürüyor. Uzman ve yan dal uzmanı doktorların atamalarını belirleyecek kuranın sonuçları merakla bekleniyor. Başvurular 29 Kasım-2 Aralık 2024 tarihlerinde EKİP üzerinden alındı, kura çekimi noter huzurunda yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 06:23