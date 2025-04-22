Viral Galeri Viral Liste 23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Tatil planı yapan vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki 23 Nisan'da köprü ve otoyollar bedava olacak mı? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:12
23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

Türkiye genelinde coşkuyla kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, tatil planı yapan vatandaşlar köprü ve otoyol geçişlerinde uygulanacak ücret politikalarını araştırmaya başladı. FSM, 15 Temmuz Şehitler ve Osmangazi Köprüsü gibi önemli geçiş noktaları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar resmi kurumlardan gelecek açıklamaları dikkatle bekleniyor. Peki 23 Nisan'da hangi yollar ücretsiz olacak? İşte merak edilenler...

23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

23 Nisan'da Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi?


Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, 23 Nisan 2025'te de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollarda geçişlerin ücretsiz olması bekleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi devlet işletmesindeki köprülerin, resmi tatil dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacağı öngörülüyor.

23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

23 Nisan günü için henüz resmi bir karar yayınlanmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

YİD Projelerinde Ücret Alınmaya Devam Edilecek


Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel firmalar tarafından işletilen bazı köprü ve tüneller, ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutulacak. Bu projeler devlet tarafından işletilmediği için bayram veya özel günlerde ücretsiz geçiş kapsamına alınmıyor. 23 Nisan'da ücret alınmaya devam edecek güzergahlar şu şekilde:

🔹Osmangazi Köprüsü

🔹Yavuz Sultan Selim Köprüsü

🔹Kuzey Marmara Otoyolu

🔹Avrasya Tüneli

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