23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Tatil planı yapan vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Peki 23 Nisan'da köprü ve otoyollar bedava olacak mı? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:12