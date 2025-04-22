23 Nisan köprüler ücretsiz mi, otoyollar bedava mı? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz köprüsü…

YİD Projelerinde Ücret Alınmaya Devam Edilecek



Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle özel firmalar tarafından işletilen bazı köprü ve tüneller, ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutulacak. Bu projeler devlet tarafından işletilmediği için bayram veya özel günlerde ücretsiz geçiş kapsamına alınmıyor. 23 Nisan'da ücret alınmaya devam edecek güzergahlar şu şekilde:

🔹Osmangazi Köprüsü

🔹Yavuz Sultan Selim Köprüsü

🔹Kuzey Marmara Otoyolu

🔹Avrasya Tüneli