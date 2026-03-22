"Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor, ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu Kanun'un yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi."

Bakan Çiftçi, fabrika çıkışlı sistemlerde genellikle bu kuralların uygulandığını belirtirken, sonradan araca eklenen sistemlerin risk oluşturduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bunun da açıklığa kavuşturulabilmesi için bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Hangileri sürüş emniyetini tehlikeye atıyor, hangileri atmıyor, ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili bununla ilgili bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Yeni düzenlemenin sahada nasıl uygulanacağı ise hazırlanacak yönetmelikle netleşecek. Teknik kriterlerin belirleneceğini ifade eden Çiftçi, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, uygulama yönetmeliği çıkarılıp da herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek, belli bir standarta kavuşturulmuş uygulama belli oluncaya kadar da yani yönetmeliği çıkarıncaya kadar da Kanun'un bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız. Genelde vatandaşlarımıza rehberlik yapacağız, onları bilgilendireceğiz."

Çiftçi, geçiş sürecine ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

Bakanlık, yönetmelik yürürlüğe girene kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını da duyurdu. Bu süreçte vatandaşların bilinçlendirilmesine öncelik verilecek.

3 SORUDA SÜRECE DAİR MERAK EDİLENLER

1) Araçta telefon tutucu kullanmak yasak mı?

Hayır. Mevcut durumda araç içi telefon tutucuların kullanımına ilişkin herhangi bir yasak bulunmuyor. Bakanlık, bu yönde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkça ifade ediyor.

2) Telefon tutucu kullanan sürücülere ceza kesilecek mi?

Şu an için hayır. Hazırlıkları süren uygulama yönetmeliği yürürlüğe girene kadar telefon tutucularla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bu süreçte sürücülere yönelik bilgilendirme yapılması planlanıyor.

3) Yeni düzenleme neyi kapsayacak?

Hazırlanan yönetmelik, sürüş güvenliğini esas alacak. Buna göre sürücünün görüşünü engelleyen ekipmanlar ile araç hareket halindeyken dikkat dağıtan multimedya kullanımları mercek altına alınacak. Hangi sistemlerin risk oluşturduğu teknik kriterlerle netleştirilecek.