Resmi açıklama geldi: Araçlarda telefon tutucu kullanmak yasaklandı mı?

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "araç içi telefon tutucular yasaklandı" iddiaları, sürücüler arasında endişeye yol açtı. Yüksek para cezaları ve yaptırımlarla ilgili paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Son günlerde çeşitli platformlarda paylaşılan içeriklerde, araçlarda kullanılan telefon tutucular nedeniyle sürücülere ağır para cezaları kesileceği öne sürüldü. Hatta bazı paylaşımlarda ceza tutarlarının 21 bin TL'ye kadar çıkabileceği iddia edildi. Ancak bu bilgiler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

HASAN ÖYMEZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Öymez, araç içi telefon tutucuların yasaklandığına dair iddiaların doğru olmadığını belirterek, vatandaşlara yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.

Paylaşımında, telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Öymez, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yeni bir uygulama yönetmeliği hazırlığının sürdüğünü de aktardı.

YENİ YÖNETMELİK HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde, araçlarda kullanılan ses, haberleşme ve multimedya sistemlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yer alıyor. Hazırlıkları süren bu yönetmeliğin temel odağını sürüş güvenliği oluşturuyor.

Planlanan düzenlemede iki ana kriter öne çıkıyor: Sürücünün görüş açısının hiçbir şekilde engellenmemesi ve araç hareket halindeyken dikkat dağıtıcı multimedya içeriklerinin devre dışı kalması.

YENİ DÜZENLEME YOLDA: ODAKTA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan ses, haberleşme ve multimedya sistemlerine ilişkin planlanan düzenlemeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemenin temel amacının sürüş güvenliğini artırmak olduğunu belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci bir konu da ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili veya araçlara takılan multimedya dediğimiz çoklu ortamlarla ilgili. Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili Kanun'un öngördüğü husus şu: Birincisi sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor."

SONRADAN TAKILAN SİSTEMLERE DİKKAT

Bakan Çiftçi, fabrika çıkışlı sistemlerde genellikle bu kuralların uygulandığını belirtirken, sonradan araca eklenen sistemlerin risk oluşturduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor, ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu Kanun'un yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi."

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAZIRLANIYOR

Yeni düzenlemenin sahada nasıl uygulanacağı ise hazırlanacak yönetmelikle netleşecek. Teknik kriterlerin belirleneceğini ifade eden Çiftçi, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunun da açıklığa kavuşturulabilmesi için bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Hangileri sürüş emniyetini tehlikeye atıyor, hangileri atmıyor, ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili bununla ilgili bir uygulama yönetmeliğinin çıkarılması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

GEÇİŞ SÜRECİNDE CEZADAN ÇOK BİLGİLENDİRME

Bakanlık, yönetmelik yürürlüğe girene kadar herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağını da duyurdu. Bu süreçte vatandaşların bilinçlendirilmesine öncelik verilecek.

Çiftçi, geçiş sürecine ilişkin olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, uygulama yönetmeliği çıkarılıp da herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek, belli bir standarta kavuşturulmuş uygulama belli oluncaya kadar da yani yönetmeliği çıkarıncaya kadar da Kanun'un bu maddesiyle ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağız. Genelde vatandaşlarımıza rehberlik yapacağız, onları bilgilendireceğiz."

3 SORUDA SÜRECE DAİR MERAK EDİLENLER

1) Araçta telefon tutucu kullanmak yasak mı?
Hayır. Mevcut durumda araç içi telefon tutucuların kullanımına ilişkin herhangi bir yasak bulunmuyor. Bakanlık, bu yönde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkça ifade ediyor.

2) Telefon tutucu kullanan sürücülere ceza kesilecek mi?
Şu an için hayır. Hazırlıkları süren uygulama yönetmeliği yürürlüğe girene kadar telefon tutucularla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bu süreçte sürücülere yönelik bilgilendirme yapılması planlanıyor.

3) Yeni düzenleme neyi kapsayacak?
Hazırlanan yönetmelik, sürüş güvenliğini esas alacak. Buna göre sürücünün görüşünü engelleyen ekipmanlar ile araç hareket halindeyken dikkat dağıtan multimedya kullanımları mercek altına alınacak. Hangi sistemlerin risk oluşturduğu teknik kriterlerle netleştirilecek.

