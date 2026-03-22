Resmi açıklama geldi: Araçlarda telefon tutucu kullanmak yasaklandı mı?
Sosyal medyada kısa sürede yayılan "araç içi telefon tutucular yasaklandı" iddiaları, sürücüler arasında endişeye yol açtı. Yüksek para cezaları ve yaptırımlarla ilgili paylaşımların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili net bir açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Son günlerde çeşitli platformlarda paylaşılan içeriklerde, araçlarda kullanılan telefon tutucular nedeniyle sürücülere ağır para cezaları kesileceği öne sürüldü. Hatta bazı paylaşımlarda ceza tutarlarının 21 bin TL'ye kadar çıkabileceği iddia edildi. Ancak bu bilgiler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.
HASAN ÖYMEZ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
İçişleri Bakanlığı İletişim Sorumlusu Hasan Öymez, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Öymez, araç içi telefon tutucuların yasaklandığına dair iddiaların doğru olmadığını belirterek, vatandaşlara yalnızca resmi açıklamaları dikkate almaları çağrısında bulundu.
Paylaşımında, telefon tutucuların görüşü engellediği gerekçesiyle ceza uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Öymez, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla yeni bir uygulama yönetmeliği hazırlığının sürdüğünü de aktardı.
YENİ YÖNETMELİK HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde, araçlarda kullanılan ses, haberleşme ve multimedya sistemlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yer alıyor. Hazırlıkları süren bu yönetmeliğin temel odağını sürüş güvenliği oluşturuyor.
Planlanan düzenlemede iki ana kriter öne çıkıyor: Sürücünün görüş açısının hiçbir şekilde engellenmemesi ve araç hareket halindeyken dikkat dağıtıcı multimedya içeriklerinin devre dışı kalması.
YENİ DÜZENLEME YOLDA: ODAKTA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VAR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan ses, haberleşme ve multimedya sistemlerine ilişkin planlanan düzenlemeye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemenin temel amacının sürüş güvenliğini artırmak olduğunu belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci bir konu da ses sistemleri ile ilgili, haberleşme sistemleri ile ilgili veya araçlara takılan multimedya dediğimiz çoklu ortamlarla ilgili. Bu da toplumun şu anda tepki gösterdiği konulardan birisi. Bununla ilgili Kanun'un öngördüğü husus şu: Birincisi sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor."