29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?

2025 resmi tatiller listesi, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Sayılı günler kala plan yapmak isteyen çalışanlar ve öğrenciler, özellikle 29 ve 30 Ağustos'un hangi günlere denk geldiğini öğrenmek istiyor. Peki, bu yıl Zafer Bayramı resmi tatil kapsamında mı?