Viral Galeri Viral Liste Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam İskoçya'nın güçlü temsilcisi Rangers'a konuk oluyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, İskoçya'dan en az iki farklı galibiyetle dönerek mücadeleyi uzatmalara taşımak istiyor. Üç farklı galibiyet ise Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyacak. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:15
Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk oluyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İskoçya'dan çeyrek final biletiyle dönmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için en az üç farklı galibiyete ihtiyacı var. İki farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Kritik mücadele öncesi tüm detaylar netleşirken futbol severler, karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Rangers-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 13 Mart Perşembe akşamı Rangers ile karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Nasıl Tur Atlar?

Sarı-lacivertliler, İskoçya'dan çeyrek final biletiyle dönmek için en az üç farklı galibiyet almak zorunda. Eğer Fenerbahçe iki farklı galip gelirse mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf penaltılarla belirlenecek. Rangers, her türlü galibiyet, beraberlik veya bir farklı mağlubiyette adını çeyrek finale yazdıran taraf olacak.

Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe'nin Muhtemel 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde:

📌 Kaleci: İrfan Can Eğribayat
📌 Defans: Djiku, Skriniar, Yusuf Akçiçek
📌 Orta saha: Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostić
📌 Forvet arkası: Talisca
📌 Forvet: Dzeko, En Nesyri

Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe'de Son Durum: Kimler Eksik, Kimler Dönüyor?

Fenerbahçe, Rangers deplasmanına tek eksikle çıkacak. Savunmanın önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan İsmail Yüksek, kadroya dahil edildi. Orta sahadaki dinamik yapısıyla takıma güç katması beklenen milli oyuncu, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak.

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