Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe son 16 turu rövanş maçında Rangers'a konuk oluyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İskoçya'dan çeyrek final biletiyle dönmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için en az üç farklı galibiyete ihtiyacı var. İki farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Kritik mücadele öncesi tüm detaylar netleşirken futbol severler, karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.