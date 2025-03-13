Rangers-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi FB rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam İskoçya'nın güçlü temsilcisi Rangers'a konuk oluyor. İlk maçta Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, İskoçya'dan en az iki farklı galibiyetle dönerek mücadeleyi uzatmalara taşımak istiyor. Üç farklı galibiyet ise Fenerbahçe'yi çeyrek finale taşıyacak. Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar maçın saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:15