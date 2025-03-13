Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?
Teknoloji dünyası, çağın en büyük dönüşümlerinden birine tanıklık ediyor. Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen Manus AI, hiçbir insan müdahalesine gerek duymadan karmaşık görevleri yerine getirebilen ilk otonom yapay zeka ajanı olarak tanıtıldı. Sistem, yapay genel zekaya (AGI) doğru atılan büyük bir adım olarak görülürken, uzmanlar bu gelişmenin iş dünyasından günlük yaşama kadar pek çok alanda devrim yaratabileceğini öngörüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:48