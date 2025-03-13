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Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Teknoloji dünyası, çağın en büyük dönüşümlerinden birine tanıklık ediyor. Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen Manus AI, hiçbir insan müdahalesine gerek duymadan karmaşık görevleri yerine getirebilen ilk otonom yapay zeka ajanı olarak tanıtıldı. Sistem, yapay genel zekaya (AGI) doğru atılan büyük bir adım olarak görülürken, uzmanlar bu gelişmenin iş dünyasından günlük yaşama kadar pek çok alanda devrim yaratabileceğini öngörüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:48
Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI, çoklu ajan sistemine dayalı bir mimariyle tasarlandı. Anthropic'in Claude 3.5 Sonnet modeli ve Alibaba'nın Qwen yapay zeka modelleri üzerine inşa edilen sistem 29 farklı yapay zeka aracı ve açık kaynak yazılım entegrasyonuyla çalışıyor.

Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI Nasıl Çalışıyor?

Bulut tabanlı bir altyapıya sahip olan Manus AI, kullanıcı bilgisayarını kapatsa bile görevlerini arka planda sürdürebiliyor. Bu özellik onu diğer yapay zeka sistemlerinden ayıran en kritik farklardan biri olarak dikkat çekiyor.

Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI'a Kimler Erişebiliyor?

Manus AI, şu an genel kullanıma açık değil ve sadece davetiye yoluyla erişim sağlanabiliyor. Çin'de popüler ikinci el platformu Xianyu'da davetiye kodlarının binlerce dolara satıldığı bildiriliyor. Geliştiriciler ilerleyen dönemlerde sistemin bazı özelliklerini açık kaynak haline getirmeyi planlıyor. Bu da gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesinin Manus AI'dan faydalanabileceği anlamına geliyor.

Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI Ücretsiz mi?

Manus AI, şu an üretim aşamasında olduğu için herhangi bir ücretsiz paketi sunmuyor. Sisteme erişim sağlamak isteyenlerin oldukça yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Geliştiriciler, ilerleyen süreçte Manus AI'ın daha geniş bir kitleye açılmasını planlasa da şu an için ücretsiz bir sürüm beklentisi bulunmuyor.

Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI Ne İşe Yarar?

Manus AI, yalnızca bilgi sağlayan geleneksel yapay zeka modellerinden farklı olarak, karmaşık iş süreçlerini bağımsız şekilde yönetebiliyor ve sonuçlandırabiliyor. Bu yetenek, onu çeşitli endüstrilerde değerli bir araç haline getiriyor.

Manus AI'ın kullanım alanlarından bazıları:

Finans: Hisse senedi analizleri yaparak yatırım tahminleri sunabiliyor.

Oyun Geliştirme: Bağımsız olarak oyun tasarımı ve kodlama yapabiliyor.

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