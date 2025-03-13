Manus AI nedir, özellikleri neler? Manus AI ücretsiz mi, nasıl çalışıyor?

Manus AI Ücretsiz mi?

Manus AI, şu an üretim aşamasında olduğu için herhangi bir ücretsiz paketi sunmuyor. Sisteme erişim sağlamak isteyenlerin oldukça yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Geliştiriciler, ilerleyen süreçte Manus AI'ın daha geniş bir kitleye açılmasını planlasa da şu an için ücretsiz bir sürüm beklentisi bulunmuyor.