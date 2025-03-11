POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?
32. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak. 12.000 öğrenci alımı için yapılan başvurular sonrası adaylar, mülakat ve fiziki parkur sınavlarına katıldı. Sonuçlar adayların bilgi düzeyi, özgüven ve ifade etme yeteneği gibi beş kriter üzerinden değerlendirilecek. Peki 32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:44