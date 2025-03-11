POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

POMEM Sınav Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

POMEM sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklanacak. Adaylar sonuçlarını Başkanlığın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Bunun dışında, posta yoluyla ya da başka iletişim araçlarıyla sınav sonuçları iletilmeyecek ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan duyuru, tebliğ niteliği taşıyor.