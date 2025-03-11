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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

32. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak. 12.000 öğrenci alımı için yapılan başvurular sonrası adaylar, mülakat ve fiziki parkur sınavlarına katıldı. Sonuçlar adayların bilgi düzeyi, özgüven ve ifade etme yeteneği gibi beş kriter üzerinden değerlendirilecek. Peki 32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 07:44
POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 32. Dönem sınav sonuçları için adaylar sabırsızlıkla Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusunu bekliyor. 11 Aralık'ta ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç mülakat ve parkur sınavlarına doğru ilerliyor. Bu sınavların ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki 32. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz kesinleşmiş değil. Polis Akademisi Başkanlığı, sınav işlemleri tamamlandığında sonuçları duyuracak. Tarih hakkında net bir açıklama yapıldığında, bu bilgiler haberdar edilecek.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

POMEM Sınav Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

POMEM sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile açıklanacak. Adaylar sonuçlarını Başkanlığın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek. Bunun dışında, posta yoluyla ya da başka iletişim araçlarıyla sınav sonuçları iletilmeyecek ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan duyuru, tebliğ niteliği taşıyor.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

Mülakat Sınavı Nasıl Değerlendirilecek?

32. Dönem POMEM mülakat sınavı, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, soruların yazılı olduğu kartları çekecek ve belirli bir süre içinde konuyu sunacak. Sunumun ardından komisyon, adaylara konu hakkında sorular yöneltecek. Sınavda adaylar, 5 ayrı kriter üzerinden değerlendirilecek:

*Konu hakkında bilgi düzeyi
*Kendisinden istenileni kavrama
*Özgüven
*İfade etme yeteneği
*Beden dilini kullanma becerisi

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 32. Dönem POMEM sınav sonuçları son durum ne?

Her bir kriter 20 puan üzerinden değerlendirilecek ve toplamda 100 puan üzerinden bir not verilecek. Mülakattan başarılı sayılmak için adayın en az 70 puan alması gerekiyor.

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