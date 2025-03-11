Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

BİM 14 Mart 2025 tarihine kadar mağazalarında birçok indirimli ürünü müşterilerine sunuyor. Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi evin ihtiyaç duyduğu pratik ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler, bu fırsatları değerlendirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.