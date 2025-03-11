Viral Galeri Viral Liste Bim'de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

Bim'de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

BİM, 14 Mart 2025 tarihine kadar müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu hafta yayımlanan aktüel kataloğunda evini yenilemek isteyenler için darbeli matkap ve çok amaçlı dolap gibi pratik ev gereçleri öne çıkıyor. Ayrıca mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki ihtiyaçları karşılamak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. BİM'in sunduğu bu cazip fırsatlar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:14
Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

BİM 14 Mart 2025 tarihine kadar mağazalarında birçok indirimli ürünü müşterilerine sunuyor. Şarjlı mop, çok amaçlı dolap, mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri gibi evin ihtiyaç duyduğu pratik ürünler, avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler, bu fırsatları değerlendirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

BİM 14 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

Oyuncak İtfaiye Aracı 149 TL

Görüntü Veren Uzay Aracı 219 TL

Balık Tutma Oyunu 329 TL

Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 149 TL

2'li Yastık Kılıfı 59 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 279 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 199 TL

Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

4'lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm 249 TL

Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm 239 TL

Cam Kase ~23 cm - 2250 cc 199 TL

6'lı Meşrubat Bardağı ~350 cc 149 TL

6'lı Su Bardağı ~260 cc 139 TL

Bim’de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...

Katlanabilir Pro E-Bike 17.900 TL

Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.890 TL

Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

Mutfak Tartısı 249 TL

Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.450 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

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