Bim'de bu hafta ne var? 14 Mart Cuma aktüel kataloğu: Matkap çeşitleri, merdiven, silikon tabancası...
BİM, 14 Mart 2025 tarihine kadar müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu hafta yayımlanan aktüel kataloğunda evini yenilemek isteyenler için darbeli matkap ve çok amaçlı dolap gibi pratik ev gereçleri öne çıkıyor. Ayrıca mutfak ürünleri ve tadilat malzemeleri de evdeki ihtiyaçları karşılamak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. BİM'in sunduğu bu cazip fırsatlar haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:14