Kimyasal Sızıntılar ve Sağlık Tehlikeleri

Plastik şişeler zamanla florür, arsenik ve alüminyum gibi zararlı maddeleri suya salabilir. Bu kimyasallar, uzun vadede vücutta birikerek toksik etki yaratabilir ve kanser, nörolojik hastalıklar ve böbrek sorunlarına neden olabilir.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'da yayınlanan araştırmada, plastik bir şişedeki bir litre suyun ortalama yaklaşık 240.000 tespit edilebilir plastik parça içerdiği belirtiliyor. Araştırmaya göre, mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin varlığı son zamanlarda sağlık endişelerine yol açıyor. Daha toksin ve küçük boyutta olduğuna inanılan nanoplastiklerin, mikroplastiklere kıyasla insan vücuduna girmeye çok daha yatkın hale getirildiği vurgulanıyor.