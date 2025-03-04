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MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar taban puanlar ve sıralamalarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM takvimine göre 23 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, adayların tercih sürecinde önemli rol oynayacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:26
MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala adaylar taban puanlar, kontenjanlar ve sıralamalarla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 23 Şubat'ta yapılan sınavın ardından gözler 18 Mart'ta açıklanacak sonuçlara çevrildi. Henüz 2025 yılına ait taban puanlar belli olmasa da geçtiğimiz yılın puanları tercih sürecinde adaylara yol gösterecek.

MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

MSÜ 2025 Kontenjanları Açıklandı mı?

Millî Savunma Üniversitesi'nin 2025 yılı öğrenci kontenjanları henüz duyurulmadı. Tercih sürecinin başlamasıyla birlikte, Kara Harp Okulu (KHO), Hava Harp Okulu (HHO), Deniz Harp Okulu (DHO) ve Astsubay Meslek Yüksekokulları (MYO) için belirlenen kontenjanlar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, kontenjanlar ve taban puanlar adayların tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynayacak.

MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

MSÜ 2025 Taban Puanları Açıklandı mı?

Şu an için 2025 yılına ait taban puanlar resmi olarak açıklanmadı. Ancak adaylar, geçtiğimiz yılın taban puanlarını inceleyerek bir fikir edinebilir. 2024 yılı MSÜ taban puanları şu şekildeydi:

Harp Okulları – Erkek Adaylar

Hava Harp Okulu (HHO) – Sayısal: 360,51074
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları – Sayısal: 303,88396
Kara Harp Okulu – Eşit Ağırlık: 303,19929
Kara Harp Okulu – Sözel: 342,96547

MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

Harp Okulları – Kadın Adaylar

Hava Harp Okulu (HHO) – Sayısal: 389,34501
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları – Sayısal: 381,46140
Kara Harp Okulu – Eşit Ağırlık: 379,48876

MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

Astsubay MYO Adayları

Kara, Hava, Deniz ve Sahil Güvenlik MYO – Genel: 264,49782

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