MSÜ taban puanı kaç? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay MYO 2025 Başarı sıralaması

2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonrası adaylar taban puanlar ve sıralamalarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM takvimine göre 23 Şubat'ta yapılan sınavın sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, adayların tercih sürecinde önemli rol oynayacak. Peki, 2025 MSÜ taban puanları açıklandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi