Osmanlı’nın zarif ramazan geleneği: Diş kirası nedir, sürüyor mu?

Ramazan ayı, yalnızca oruç tutulan bir zaman dilimi değil; paylaşmanın, inceliğin ve toplumsal dayanışmanın yeniden hatırlandığı bir mevsim olarak kabul ediliyor. İftar sofraları da bu anlayışın en güçlü simgelerinden biri. Osmanlı döneminde bu sofralara eşlik eden en dikkat çekici geleneklerden biri ise "diş kirası" olarak biliniyordu.

"Kelime anlamıyla dişin kirası. Ancak ortada kiralanan bir şey yok. Aksine ev sahibinin zarif bir inceliği söz konusu. İftar sofralarına konuk olan misafirlere, sevaba kendilerini ortak ettiği için ev sahibi tarafından hediyeler verilirdi, buna da dişin kirası denirdi.

Osmanlı'nın konaklarında insanların böyle bu zenginliğiyle beraber, o bereketin taşmasıyla beraber, insanları mutlu edecek bir armağanlaşmanın adı olmuş diş kirası. Bu çok büyük bir incelik. Hem siz yemek ikram ediyorsunuz, hem onu ağırlıyorsunuz, hem uğurluyorsunuz, hem ondan sonra bir hediye vererek iki kez mutlu etmeye çalışıyorsunuz.

Bu hediye kimi zaman bir mendil, kimi zaman küçük bir kese olurdu. Maddi değerinden çok manevi anlamı önemliydi.