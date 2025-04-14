Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili beklentiler artarken, sözleşmeli öğretmen alımı takvimi merakla bekleniyor. Kurumların kadro talepleri için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenirken, geçtiğimiz kasım ayında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından yeni alımların detayları gündemde. Peki 2025 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:20