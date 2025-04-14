Viral Galeri Viral Liste Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

2025 yılı öğretmen atamalarıyla ilgili beklentiler artarken, sözleşmeli öğretmen alımı takvimi merakla bekleniyor. Kurumların kadro talepleri için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenirken, geçtiğimiz kasım ayında yapılan 20 bin öğretmen atamasının ardından yeni alımların detayları gündemde. Peki 2025 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:20
Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

2025 yılında yapılacak sözleşmeli öğretmen atamaları, binlerce adayın yakından takip ettiği gündem başlıklarının başında geliyor. 2024 KPSS sınav sonuçlarıyla atama bekleyen öğretmen adayları başvuru tarihleri, kontenjanlar ve branş dağılımlarına ilişkin resmi duyuruları merakla bekliyor.

Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Son Atama Kasım 2024'te Gerçekleşmişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son öğretmen ataması 23 Kasım 2024'te yapılmış, 20 bin sözleşmeli öğretmen kura yöntemiyle atanmıştı. Atamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kamuoyuna duyurulmuştu.

Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

2025 Takvimi İçin Geri Sayım Başladı

2025 KPSS dönemi kapsamında kamu kurumlarının kadro taleplerini bildirmeleri için belirlenen son tarih 26 Mayıs 2025. Bu tarih yaklaşırken öğretmen atama takviminin de kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Ancak şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

Kontenjanlar ve Branş Dağılımı Ne Zaman Açıklanacak?

Öğretmen atamalarıyla ilgili kontenjan ve branş dağılımları, MEB'in başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte netleşecek. Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.

Öğretmen ataması tarihi 2025 | Sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...

2024'te En Fazla Atama Yapılan Branşlar

Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:

Sınıf Öğretmenliği: 3.263

Özel Eğitim: 2.499

Rehberlik: 1.597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

İngilizce: 968

Bu dağılım yeni dönemde de benzer bir tablo oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai branş listesi MEB'in açıklamasıyla kesinlik kazanacak.

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