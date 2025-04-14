2024'te En Fazla Atama Yapılan Branşlar

Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:

Sınıf Öğretmenliği: 3.263

Özel Eğitim: 2.499

Rehberlik: 1.597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594

İngilizce: 968

Bu dağılım yeni dönemde de benzer bir tablo oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai branş listesi MEB'in açıklamasıyla kesinlik kazanacak.