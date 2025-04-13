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A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

A101'in 17 Nisan 2025 Perşembe günü geçerli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Türkiye genelindeki mağazalarda beyaz eşyadan elektronik ürünlere, oyuncu ekipmanlarından cep telefonuna birçok fırsat ürünü satışa çıkacak. Oyuncu koltuğu 2.799 TL, akıllı telefon 15.999 TL, çamaşır makinesi 14.499 TL gibi dikkat çeken fiyatlarla raflarda yerini alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:45
A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

A101'in 17 Nisan 2025 aktüel kataloğunda bu hafta ev elektroniğinden tekstile, çocuklara özel ürünlerden kamp ekipmanlarına kadar pek çok fırsat ürünü yer alıyor. Yağsız fritöz 1.999 TL, elektrikli çay makinesi 1.199 TL, epilasyon seti 699 TL, 23 Nisan'a özel bisikletler ise 1.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 17 Nisan aktüel kataloğunun tamamı...

A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

A101 17 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

Kumandalı akülü araba 6.899 TL

A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

10 KG Çamaşır Makinesi 14.499 TL

6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

Tencere seti 6 parça 999 TL

Döküm kek kalıbı çeşitleri 329 TL

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