A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL

A101'in 17 Nisan 2025 aktüel kataloğunda bu hafta ev elektroniğinden tekstile, çocuklara özel ürünlerden kamp ekipmanlarına kadar pek çok fırsat ürünü yer alıyor. Yağsız fritöz 1.999 TL, elektrikli çay makinesi 1.199 TL, epilasyon seti 699 TL, 23 Nisan'a özel bisikletler ise 1.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 17 Nisan aktüel kataloğunun tamamı...