A101 aktüel 17 Nisan kataloğu yayınlandı: 10 litre Ayçiçek yağı 769 TL
A101'in 17 Nisan 2025 Perşembe günü geçerli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Türkiye genelindeki mağazalarda beyaz eşyadan elektronik ürünlere, oyuncu ekipmanlarından cep telefonuna birçok fırsat ürünü satışa çıkacak. Oyuncu koltuğu 2.799 TL, akıllı telefon 15.999 TL, çamaşır makinesi 14.499 TL gibi dikkat çeken fiyatlarla raflarda yerini alacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 16:45