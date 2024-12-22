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ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının heyecanla beklediği 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar ve sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:49
ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının merakla beklediği 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sonuç açıklama tarihine çevrildi. Adaylar, güvenlik görevlisi olabilmek veya mevcut belgelerini yenileyebilmek için sınav sonuçlarının ilan edileceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ÖGG Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

EGM'nin yayımladığı resmi kılavuza göre, 112. dönem ÖGG sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Bu tarih, sınavın ardından sonuçların değerlendirilmesi ve kesinleşmesi sürecinin tamamlanacağı gün olarak planlandı.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Değerlendirme Sistemi Nasıl Olacak?

Sınav değerlendirme kriterleri de adayların dikkatle takip ettiği bir diğer önemli konu. ÖGG sınavında her bir soru bir puan değerinde olacak ve toplam değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer alacak. Bu bölümde her bir soru iki puan değerinde olup toplamda 50 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Silah farkı eğitimi almış olan adayların yalnızca bu soruları yanıtlaması gerekiyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Sonuç Ekranına Nasıl Ulaşılır?

Adaylar, sonuçlara ulaşabilmek için EGM'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek "Özel Güvenlik Sınav Sonuçları" bölümüne giriş yapacaklar. Kimlik bilgileri ve sınav numarası gibi bilgileri girdikten sonra sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli husus, resmi ve güvenilir kanallar dışında bilgi paylaşımına itibar edilmemesi.

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