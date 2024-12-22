ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Değerlendirme Sistemi Nasıl Olacak?

Sınav değerlendirme kriterleri de adayların dikkatle takip ettiği bir diğer önemli konu. ÖGG sınavında her bir soru bir puan değerinde olacak ve toplam değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Silah farkı sınavına katılan adaylar için ise 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer alacak. Bu bölümde her bir soru iki puan değerinde olup toplamda 50 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Silah farkı eğitimi almış olan adayların yalnızca bu soruları yanıtlaması gerekiyor.