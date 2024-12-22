ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının heyecanla beklediği 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınav sonuçları için geri sayım başladı. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ÖGG sınav sonuçlarına dair detaylar ve sorgulama ekranı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:49