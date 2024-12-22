Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Enflasyon Verileri ve Zam Senaryoları

Ocak ayında memurlar ve emekliler, Temmuz'dan bu yana oluşan 6 aylık enflasyon kadar maaş artışı alacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklileri de gözlerini yıl sonu enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Merkez Bankası'nın son anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.28 olarak belirlenirken, bu oran 2024'ün ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 16.47 olarak işaret ediyor.