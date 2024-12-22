Emekliye %16.47'lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025'te SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...
Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarında. Artış oranlarının netleşmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler gündeme damgasını vuruyor. Ancak bu yıl yalnızca enflasyon farkı değil, ek refah payı beklentisi ve taban maaş artışları da hesapları değiştirebilir. Peki emekli 2025'te ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç artacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:49