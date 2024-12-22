Viral Galeri Viral Liste Emekliye %16.47'lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025'te SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Emekliye %16.47'lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025'te SSK, BAĞ-KUR'luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarında. Artış oranlarının netleşmesiyle maaşlarda yaşanacak değişimler gündeme damgasını vuruyor. Ancak bu yıl yalnızca enflasyon farkı değil, ek refah payı beklentisi ve taban maaş artışları da hesapları değiştirebilir. Peki emekli 2025'te ne kadar alacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç artacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:49
Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında maaşlara yapılacak artışları bekliyor. Kasım ayında açıklanan yüzde 14.57'lik enflasyon oranının ardından, yıl sonu tahminleri ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, zam oranlarına dair beklentileri netleştirdi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon farkı ve ek refah payı gibi düzenlemeler masaya yatırılırken, maaşlara yansıyacak olası artış oranları tartışılmaya devam ediyor.

Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Memur ve Emekli Zamları Netleşiyor

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarına odaklandı. Kasım ayında yüzde 14.57 olarak gerçekleşen 5 aylık enflasyonun ardından Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile yeni tahminler de şekillendi. Zam oranlarına ilişkin senaryolar gündemdeki yerini koruyor. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılarıyla Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...

Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Enflasyon Verileri ve Zam Senaryoları

Ocak ayında memurlar ve emekliler, Temmuz'dan bu yana oluşan 6 aylık enflasyon kadar maaş artışı alacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklileri de gözlerini yıl sonu enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Merkez Bankası'nın son anketine göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45.28 olarak belirlenirken, bu oran 2024'ün ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 16.47 olarak işaret ediyor.

Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 16.47 olurken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.88'lik enflasyon farkı ile yüzde 12.23 zam alacak.

Bu durumda memurların en düşük maaşı 39 bin 205 TL'den 44 bin TL'ye, memur emeklilerinin maaşı ise 17 bin 588 TL'den 19 bin 739 TL'ye yükselecek.

Emekliye %16.47’lik oranla zamlı maaşlar belli oldu! 2025’te SSK, BAĞ-KUR’luya refah payı ayarı: 12.500 TL alana...

Refah Payı Ayarı

Emekli ve memur maaş artışları ile ilgili tartışmalarda refah payı beklentisi de öne çıkıyor. Özellikle memurlar ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden kaynaklı artışlarının, enflasyon farkıyla eşitlenmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu eşitleme sonrası tüm emeklilere ek bir refah payı verilmesi durumunda, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16-17 bandından yüzde 20 seviyelerine yükselebilir.

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