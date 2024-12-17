ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?
Özel güvenlik görevlisi olma hayali kuran binlerce kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim sürecini tamamlayarak yılın son sınavında ter döktü. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen 112. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından gözler, heyecanla beklenen sonuçlara çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 06:20