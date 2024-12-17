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ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Özel güvenlik görevlisi olma hayali kuran binlerce kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim sürecini tamamlayarak yılın son sınavında ter döktü. 15 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen 112. Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ardından gözler, heyecanla beklenen sonuçlara çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 06:20
ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, binlerce adayın katılımıyla geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, sorular ve cevap anahtarının paylaşılıp paylaşılmadığı da merak konusu oldu. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, başarılarını değerlendirebilmek için yetkililerden gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı 17 Aralık'ta Yayımlanacak

EGM tarafından yapılan açıklamaya göre, 112. Dönem ÖGG sınavına ait sorular ve cevap anahtarı 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınavda verdikleri cevapları değerlendirme fırsatı bulacak ve başarılarını önceden tahmin edebilecek.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek?

Yazılı sınav sorularına itiraz etmek isteyen adaylar, 18-20 Aralık 2024 tarihleri arasında itiraz başvurularını gerçekleştirebilecek. İtiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde duyurulacak. Bu süreç, adayların sınavın doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirme açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Sınav Sonuçları 3 Ocak'ta Açıklanıyor

Sınav sonuçları için geri sayım başladı. ÖGG sınavına katılan adaylar, 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlarına erişebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından yazılı sınava itirazlar 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. İtiraz sonuçlarının açıklanma tarihi ise 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Adaylar İçin Kritik Tarihler

Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı: 17 Aralık 2024
Sorulara İtiraz Süreci: 18-20 Aralık 2024
İtiraz Sonuçlarının Açıklanması: 27 Aralık 2024
Sınav Sonuçları: 3 Ocak 2025
Sonuçlara İtiraz Süreci: 6-8 Ocak 2025
Sonuç İtirazlarının Açıklanması: 10 Ocak 2025

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