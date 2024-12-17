ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 112. Dönem ÖGG soru ve cevapları yayımlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, binlerce adayın katılımıyla geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav sonrası adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanırken, sorular ve cevap anahtarının paylaşılıp paylaşılmadığı da merak konusu oldu. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, başarılarını değerlendirebilmek için yetkililerden gelecek açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor.