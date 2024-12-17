Viral Galeri Viral Liste Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR'luya 2025'te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR'luya 2025'te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Aralık ayının sonlarına yaklaşırken 2024 yılına dair ekonomik gelişmeler hızla şekilleniyor. En çok merak edilen konulardan biri, emekli ve çalışan maaşlarında yapılacak artışlar. Özellikle, 12.500 TL olan taban maaşının ne kadar artırılacağı ve 2025 yılı için emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları da yoğun şekilde konuşuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 07:29
Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

2024 yılına dair ekonomik gelişmeler hızla şekillenirken, en çok merak edilen konulardan biri emekli ve çalışan maaşlarında yapılacak artışlar. Özellikle, emekli maaşlarının taban maaşının ne kadar artırılacağı ve 12.500 TL olan maaşların hangi seviyeye ulaşacağı büyük bir merak konusu. Yıl sonu enflasyon oranlarıyla şekillenecek maaş artışları hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Peki, taban maaş ne kadar artacak? 2025'te emeklilerin maaşları nasıl şekillenecek?

Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Beş Aylık Enflasyon Belli, Gözler Altı Aylık Oranda

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, bugüne kadar açıklanan verilere göre, beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak gerçekleşti. Altıncı ayın enflasyon oranı ise ocak ayının üçüncü gününde açıklanacak. Bu veri, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Altı aylık enflasyon oranı maaşlara doğrudan yansıtılacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 44 civarında bekleniyor. Ancak bazı tahminler bu rakamın yüzde 45-46 bandına yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu oranlar, altı aylık enflasyon zammını aşağı yukarı netleştirmiş durumda.

Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Altı Aylık Enflasyon Tahminleri

Tahminlere göre:

📍SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon artışı yüzde 15 ila 17 arasında gerçekleşebilir.

📍Memur ve memur emeklileri için bu oran yüzde 12 ila 14 bandında kalabilir.

Bu durum memur ve memur emeklileri açısından bir enflasyon farkı oluşmasını, ancak diğer emeklilerden daha düşük bir artış oranıyla karşılaşmalarını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla, bu gruplar için enflasyon oranlarının eşitlenmesi beklentisi gündemde.

Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Refah Payı ve Taban Maaş Gündemi

Memur ve emekli maaşlarında refah payı uygulaması yapılacağına dair beklentiler sürüyor. Bunun yanında, taban maaşların ne olacağı da merak konusu. Ankara kulislerinde bu konuda çeşitli hazırlıklar olduğu konuşuluyor. Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerin maaşlarını yukarı çekecek bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon artışıyla maaşlara yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 12-14 bandında bir artış beklense de bu oranların revize edilmesi ve refah payı eklenmesi olasılığı yüksek.

Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Emekliler İçin Taban Maaşın Artışı Ne Olacak?

Temmuz ayında 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarılan emekli maaşı, şu anda tüm emekliler için geçerli. Bu maaş altında kalan emekliler, seyyanen ödeme alarak maaşlarını 12.500 TL'ye tamamlıyor. Şu anda, 12.500 TL maaş alan yaklaşık 3 milyon 780 bin emekli bulunuyor. Bu sayının içinde, 10.500 TL'nin altında maaş alan 2 milyon 500 bin emekli de yer alıyor ve onlara seyyanen ödeme yapılıyor.

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