Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR’luya 2025’te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...

Beş Aylık Enflasyon Belli, Gözler Altı Aylık Oranda

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberine göre, bugüne kadar açıklanan verilere göre, beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak gerçekleşti. Altıncı ayın enflasyon oranı ise ocak ayının üçüncü gününde açıklanacak. Bu veri, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Altı aylık enflasyon oranı maaşlara doğrudan yansıtılacak.

Memur ve Memur Emeklileri: Yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 44 civarında bekleniyor. Ancak bazı tahminler bu rakamın yüzde 45-46 bandına yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu oranlar, altı aylık enflasyon zammını aşağı yukarı netleştirmiş durumda.