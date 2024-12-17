Emekliye yeni maaş tablosu oluştu: 4 milyon SSK, BAĞ-KUR'luya 2025'te en düşük 15.000 TL! Seyyanen, refah payı ekiyle...
Aralık ayının sonlarına yaklaşırken 2024 yılına dair ekonomik gelişmeler hızla şekilleniyor. En çok merak edilen konulardan biri, emekli ve çalışan maaşlarında yapılacak artışlar. Özellikle, 12.500 TL olan taban maaşının ne kadar artırılacağı ve 2025 yılı için emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı gündemde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları da yoğun şekilde konuşuluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 07:29