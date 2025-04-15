Viral Galeri Viral Liste Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 

Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda norm kadro güncellemeleri tamamlandı. Bu sürecin ardından birçok ilde norm fazlası öğretmen atamalarına yönelik takvimler netleşti. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurular arka arkaya gelirken, öğretmenler ise tercih ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:46
Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Samsun, Adana, Hatay, Antalya, Trabzon, Kayseri, Iğdır ve Osmaniye başta olmak üzere birçok ilde norm fazlası tercih başvuruları tamamlandı. İl milli eğitim müdürlükleri, öğretmenlere okul tercihlerini belirli tarihler arasında iletme imkanı sundu. Süreç il bazında farklılık gösterse de çoğu ilde başvurular 14 Nisan itibarıyla kapandı.

Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Atama Sonuçları Bugün Açıklanacak

Norm fazlası öğretmenlerin beklediği kritik tarih 15 Nisan. Bu tarihte tercih sonuçları açıklanacak ve yer değiştirme işlemleri tamamlanacak. Tercihte bulunmayan ya da tercihi dışında kalan öğretmenler için ise resen atama süreci devreye girecek.

Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Sonuçların il milli eğitim müdürlüklerinin resmi web siteleri üzerinden duyurulması bekleniyor.

Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Resen Atamalar 16-17 Nisan'da Tamamlanacak

Tercih dışı atamalar, 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu aşamada öğretmenler, hizmet puanı ve hizmet süresi gibi kriterlere göre sistem üzerinden uygun okullara yerleştirilecek. Atama sonuçları ise ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinden duyurulacak.

Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İl Geneli Başvurular 18 Nisan'da Başlıyor

Norm fazlası sürecinin ardından gözler bu kez il geneli başvurulara çevrilecek. 18-21 Nisan tarihleri arasında öğretmenler, boş kalan kadrolar için yeniden tercih yapabilecek. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atamalar ise 22 Nisan'da tamamlanacak.

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