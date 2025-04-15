Norm fazlası öğretmen atama takvimi 2025 | Norm fazlası atama sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda norm kadro güncellemeleri tamamlandı. Bu sürecin ardından birçok ilde norm fazlası öğretmen atamalarına yönelik takvimler netleşti. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurular arka arkaya gelirken, öğretmenler ise tercih ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi