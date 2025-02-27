Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek adına merak ettiği konulara yanıt arıyor. "Oruç tutarken niyet etmek şart mı?" soru da sıkça gündeme geliyor. Oruç ibadetini titizlikle yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki niyet etmeden oruç tutulur mu, niyet ne zaman ve nasıl edilir? İşte oruç niyetiyle ilgili merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:08