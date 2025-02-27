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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, oruç ibadetini eksiksiz yerine getirebilmek adına merak ettiği konulara yanıt arıyor. "Oruç tutarken niyet etmek şart mı?" soru da sıkça gündeme geliyor. Oruç ibadetini titizlikle yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları merak ediyor. Peki niyet etmeden oruç tutulur mu, niyet ne zaman ve nasıl edilir? İşte oruç niyetiyle ilgili merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 14:08
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ibadetine dair merak edilen konular gündeme gelmeye başladı. Sahura kalkamayan ya da niyet etmeyi unutan vatandaşlar, "Niyetsiz oruç kabul olur mu?" sorusuna yanıt arıyor. İmsak vaktine kadar niyet edilmediği takdirde oruç geçersiz sayılıyor. Peki oruca ne zaman ve nasıl niyet edilmeli? İşte Diyanet açıklamaları…

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Diyanet açıklamasına göre, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

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