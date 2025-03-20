Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları

Baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramı, milyonlarca insan tarafından coşkuyla kutlanıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu bayram, yeni başlangıçların ve umudun simgesi olarak kabul ediliyor. 21 Mart'ta kutlanan bu özel gün, dostluk, kardeşlik ve yenilenmeyi temsil ediyor.