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Nekbe (Nakba) nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Filistin meselesi de olan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik işgal planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu teklifin ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını vurgulayarak, "2. Nekbe'ye gücünüz yetmez" ifadelerini kullandı. Filistin halkı için zorunlu göç, yağma ve katliamlarla anılan "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin tarihi süreci ve etkileri yeniden gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:23
Nekbe Nakba nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Filistin halkının tarihinde derin yaralar açan ve "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin üzerinden 77 yıl geçti. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kuruluşunu ilan etmesiyle birlikte başlayan süreçte yüz binlerce Filistinli zorla topraklarından sürüldü, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi. Bugün hala milyonlarca Filistinli, mülteci olarak yaşamını sürdürüyor.

Nekbe nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Nekbe Nedir?

Nekbe, Filistin halkının zorla yerinden edilmesi, mülksüzleştirilmesi ve toplumsal yapılarının hedef alınarak Filistin kültürü, kimliği, siyasi hakları ve ulusal taleplerinin yok edilmeye çalışılmasıdır.

Nekbe nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Nekbe Sürecinde Yaşananlar

Nekbe sırasında İsrail güçleri, yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla göç ettirerek sürgüne gönderdi. Filistin'e ait 675 köy ve kasaba yok edilirken binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Nekbe Nakba nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Nekbe'nin ardından 1948'den bu yana yaklaşık 134 bin Filistinli ve Arap öldürüldü, 1967'den bu yana ise yaklaşık 1 milyon kişi gözaltına alındı.

Nekbe nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?

Bugün, Filistinlilerin yaklaşık yüzde 80'i dünyanın farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşıyor. Her yıl 15 Mayıs'ta, Filistin topraklarında ve diasporadaki Filistinliler tarafından Nekbe'nin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ancak geçtiğimiz yılki anma törenleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşti.

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