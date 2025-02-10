Nekbe (Nakba) nedir? Büyük Felaket: Nekbe gününde ne oldu, Filistinliler için ne anlama geliyor?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde Filistin meselesi de olan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik işgal planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, bu teklifin ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını vurgulayarak, "2. Nekbe'ye gücünüz yetmez" ifadelerini kullandı. Filistin halkı için zorunlu göç, yağma ve katliamlarla anılan "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin tarihi süreci ve etkileri yeniden gündeme geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:23