Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Murat Ongun'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu, neden mal varlığına el konulduğu ve konuya ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığı gibi sorular gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi