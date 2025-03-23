Viral Galeri Viral Liste Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor? 

Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Murat Ongun'un kim olduğu, kaç yaşında olduğu, neden mal varlığına el konulduğu ve konuya ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığı gibi sorular gündeme geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.03.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:11
Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan büyük çaplı yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifadeleri tamamlanan şüpheliler arasında yer alanMurat Ongun'un da aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklanmasına karar verdi. İBB'ye yönelik soruşturma, toplamda 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarını kapsıyor.

MURAT ONGUN TUTUKLANDI
Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun eski danışmanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski sözcüsü Murat Ongun da bulunuyor. Tutuklanan diğer şüpheliler arasında Ali İlbak, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı ve Buğra Gökçe yer almakta.

Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olup, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsüdür.

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev almıştır. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirilmiştir.

Murat Ongun kimdir, hangi suçtan ceza aldı? Murat Ongun kaç yaşında, ne iş yapıyor?

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi.

Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

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