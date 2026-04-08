Müge Anlı’da Kübra Köse gizemi: Almanya iddiası ortalığı karıştırdı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 14:03 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 14:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kütahya'da 1993 yılında dünyaya gelen ve doğar doğmaz evlatlık verilen Kübra Kuru'nun gizemli kaybı, Müge Anlı'nın programında gündeme taşındı. Ali Köse, kayıp kardeşinin izini sürerken aileler birbirlerini suçladı. Peki Kübra Kuru kaçırıldı mı, yoksa para karşılığı evlatlık mı verildi? İşte Müge Anlı'da gündem olan olayın tüm ayrıntıları.

Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve ardından 3,5 yaşındayken kaçırıldığı söylenen kız kardeşi Kübra Kuru'yu aramak için stüdyoya geldi. Doğduktan hemen sonra Bilal ve Hatice Kuru çiftine evlatlık verilen Kübra Kuru'nun 3,5 yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını öne sürüldü. Ali Köse'nin biyolojik babası Ahmet Köse canlı yayına bağlandı.

"ÇOCUĞU SATACAK BİRİ DEĞİLİM" Evlatlık alan ailenin kendisini suçlamasına tepki gösteren baba Köse, kızının borç karşılığı satıldığını öne sürerek şunları söyledi: "Güya ben almışım, satmışım diyorlar. Biz evde 8 kişiyiz, zor günlerimiz oldu ama ben çocuklarıma baktım. Çocuğumu satacak biri değilim. Onların borçları vardı, yediler içtiler, kızı sattılar." MÜGE ANI'DA 29 YILLIK ŞÜPHELİ KAYIP

İKİNCİ KEZ EVLATLIK VERİLDİ Mİ? Kübra'yı bebekken evlatlık alan Bilal Kuru ise programa katılarak şok bir iddiada bulundu. Geçmişte gazeteye kayıp ilanı verdiğini ancak sonuç alamadığını belirten Kuru, çocuğun biyolojik aile tarafından kaçırıldığını savunarak, "Ali'nin babası Ahmet Köse, Kübra'yı ikinci kez para karşılığında birine evlatlık verdi" dedi.

ALMANYA HATTINDA "GİZEMLİ ÇOCUK" TRAFİĞİ Olayın seyri, Almanya'dan gelen bağlantılarla daha da karmaşık bir hal aldı. İsimleri geçen tanıkların ifadeleri ise soru işaretlerini artırdı: Bedrettin Bey: "Benim bacanağım ve baldızım getirdi. Burada 1-1,5 sene kaldı. Çocuk bizi rahatsız ediyor diyerek Türkiye'ye götürdüler ve ailesine geri verdik. Çocuğun kaçırıldığını bilmiyordum"