MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...
2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı geride kalırken, adaylar şimdi TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) bünyesinde görev almak için tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte bu sürece dair tüm merak edilenler ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:14