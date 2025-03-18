Viral Galeri Viral Liste MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

2025 yılı MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı geride kalırken, adaylar şimdi TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) bünyesinde görev almak için tercih sürecinin başlamasını bekliyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte bu sürece dair tüm merak edilenler ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 08:14
MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO Kadın-erkek MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

2025 yılı MSÜ sınavı geride kalırken, adayların gözleri şimdi sınav sonuçları ve taban puanlarının açıklanmasına çevrilmiş durumda. 23 Şubat'ta yapılan sınavın ardından, adaylar tercihlerini yapabilmek için geçen yılın puanlarını referans almayı planlıyor.

MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO Kadın-erkek MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

MSÜ 2025 Taban Puanları ve Kontenjanları Ne Zaman Açıklanacak?

Bu yıl MSÜ kontenjanları henüz açıklanmadı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla kontenjanların netleşmesini bekliyor. Taban puanlar ise tercih sürecinin ardından belli olacak ve adaylar bu verilere göre tercihlerini şekillendirecek.

MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO Kadın-erkek MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

MSÜ Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM sınav takvimine göre, MSÜ 2025 sınav sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını heyecanla beklerken, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulanabilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO Kadın-erkek MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

Hava Harp Okulu Taban Puanları

2024 MSÜ Hava Harp Okulu için kadın ve erkek adaylar arasında farklı taban puanları belirlenmişti.

Kadın adaylar için 2024 MSÜ Hava Harp Okulu taban puanı 389,34 sayısal puan ile kapanırken, erkek adaylar için bu rakam 360,51 sayısal puanda kalmıştı. Bu yılki taban puanları ise tercihler sonrasında belli olacak.

MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO Kadın-erkek MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

Puanlar Yıllara Göre Değişiyor

MSÜ sınavındaki taban puanlarının yıllara göre değişim gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Adaylar geçmiş yıllardaki puanlar üzerinden tahminlerde bulunsa da, her yıl sınavın zorluk derecesi, kontenjanlar ve genel performans durumu bu puanları etkileyebiliyor. Bu nedenle 2025 yılı için taban puanlarının ne olacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

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