MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...

Puanlar Yıllara Göre Değişiyor

MSÜ sınavındaki taban puanlarının yıllara göre değişim gösterdiğini unutmamak gerekiyor. Adaylar geçmiş yıllardaki puanlar üzerinden tahminlerde bulunsa da, her yıl sınavın zorluk derecesi, kontenjanlar ve genel performans durumu bu puanları etkileyebiliyor. Bu nedenle 2025 yılı için taban puanlarının ne olacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.