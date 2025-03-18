18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm yurtta anma etkinlikleri düzenleniyor. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıklar anlatılıyor. Pek çok vatandaş, bu önemli günün resmi tatil olup olmadığını ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Yılın belirli dönemlerinde, milli ve dini bayramlarda yurt genelinde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Peki 18 Mart Salı günü metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? Bugün resmi tatil mi?