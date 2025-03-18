18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?
Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü. Türkiye'nin önemli tarihlerinden biri olan bugün yurt genelinde saygı ve minnetle anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyor. "Bugün İETT, metro, otobüs, Marmaray, metrobüs üretsiz mi?" sorusu aratılıyor. Peki 18 Mart (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilenler…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:41