Viral Galeri Viral Liste 18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıldönümü. Türkiye'nin önemli tarihlerinden biri olan bugün yurt genelinde saygı ve minnetle anılıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyor. "Bugün İETT, metro, otobüs, Marmaray, metrobüs üretsiz mi?" sorusu aratılıyor. Peki 18 Mart (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 08:41
18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle tüm yurtta anma etkinlikleri düzenleniyor. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kahramanlıklar anlatılıyor. Pek çok vatandaş, bu önemli günün resmi tatil olup olmadığını ve toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Yılın belirli dönemlerinde, milli ve dini bayramlarda yurt genelinde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Peki 18 Mart Salı günü metro, otobüs, Marmaray ve metrobüs ücretsiz mi? Bugün resmi tatil mi?

18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

18 Mart'ta Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü tüm yurtta coşku ve minnetle anılıyor. Resmi tatil statüsünde olmayan bu günde, toplu taşıma araçları ücretsiz olmayacak. İETT, Marmaray, metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçları normal ücret tarifesi üzerinden devam edecek.

18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?

18 Mart Resmi Tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, tüm yurtta milli bir anma günü olarak kabul edilse de resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle okullar, iş yerleri ve kamu kurumları normal düzeniyle faaliyet göstermeye devam edecek.

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