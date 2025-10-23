Milyonlara zam pazarlığında bütçe detayı: İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü rakam...

BÜTÇEDEKİ DETAY ASGARİ ÜCRET İÇİN SİNYAL VERİYOR

Bütçe kanun teklifinde yer alan vergi istisnası kalemi, asgari ücret artışı konusunda dikkat çekici bir ipucu taşıyor.

Bilindiği gibi asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun yanı sıra, diğer maaşların da asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutuluyor. Bu muafiyet nedeniyle bütçede her yıl ciddi bir kaynak ayrılıyor.