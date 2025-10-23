Milyonlara zam pazarlığında bütçe detayı: İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü rakam...
Milyonlarca özel sektör çalışanı gözünü 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevirmiş durumda. TBMM'ye sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, maaş artışlarına dair önemli ipuçları barındırıyor. Bütçe kalemlerinde yer alan o dikkat çekici detay, yeni yılda asgari ücrette ne kadarlık bir artış olabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Peki bütçedeki oran ne anlama geliyor, asgari ücret zammı bu veriler ışığında nasıl şekillenecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:01