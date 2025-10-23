Viral Galeri Viral Liste Milyonlara zam pazarlığında bütçe detayı: İlk ipucu resmen geldi! 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü rakam...

Milyonlarca özel sektör çalışanı gözünü 2026 yılında asgari ücrete yapılacak zamma çevirmiş durumda. TBMM'ye sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, maaş artışlarına dair önemli ipuçları barındırıyor. Bütçe kalemlerinde yer alan o dikkat çekici detay, yeni yılda asgari ücrette ne kadarlık bir artış olabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Peki bütçedeki oran ne anlama geliyor, asgari ücret zammı bu veriler ışığında nasıl şekillenecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:01
Aralık ayı yaklaştıkça milyonlarca çalışanın gözü yeniden asgari ücrete çevrildi. Enflasyon verileri, ekonomik programlar ve bütçe tahminleri bir araya gelince, zam oranına dair tablo yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hükümetin 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sunmasıyla birlikte, bütçedeki bir detay yeni yıl zammı için önemli bir işaret verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonlarca işçinin maaşını doğrudan etkileyen yeni ücreti belirliyor. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Görüşmelerde taraflar rakamlar üzerinde müzakere ederken, hükümet temsilcileri hakem rolünü üstleniyor. Son karar, komisyonun çoğunluk kararıyla açıklanıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
ZAM TAHMİNLERİNDE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Geçmiş yıllardaki artış oranları incelendiğinde, en önemli referansın enflasyon verileri olduğu görülüyor. Genellikle yıllık enflasyon oranına paralel ya da birkaç puan üzerinde zam yapılıyor.

Orta Vadeli Program'da 2025 yılı sonu enflasyonu yüzde 28,5 olarak öngörülüyor. Bu oran, yeni asgari ücret hesaplamalarında temel veri olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ (2026)

Artış Oranı Brüt Asgari Ücret (TL) Net Asgari Ücret (TL) Not
%28,5 33.417 28.403 Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminiyle uyumlu
%30 33.807 28.736 Biraz üzerinde artış senaryosu
%35 35.107 29.841 Ekonomik iyileşmeye bağlı güçlü artış senaryosu
BÜTÇEDEKİ DETAY ASGARİ ÜCRET İÇİN SİNYAL VERİYOR

Bütçe kanun teklifinde yer alan vergi istisnası kalemi, asgari ücret artışı konusunda dikkat çekici bir ipucu taşıyor.
Bilindiği gibi asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun yanı sıra, diğer maaşların da asgari ücret kadar kısmı vergiden muaf tutuluyor. Bu muafiyet nedeniyle bütçede her yıl ciddi bir kaynak ayrılıyor.

