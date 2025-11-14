14 Kasım 2025, Cuma

Milyoner'de nefes kesen kraliyet sorusu! Şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 03:58
atv ekranlarının yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 13 Kasım akşamı da izleyicisini ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmaya bu hafta Viyana'da doğan ve kendini gurbetçi bir ailenin kızı olarak tanımlayan Yurdanur Karahasan renkli kişiliği ile geceye damgasını vurdu. Yarışmacı karşısına çıkan 100 bin TL değerindeki soruda oldukça zor anlar yaşarken, şıkları görmesiyle şaşkınlığı bir oldu. Yarışmacı gecede bakın neler yaşadı? İşte o anlar...
