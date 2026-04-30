Fırın tezgahından devlet memurluğuna: Milyoner'de azim dolu hayat hikayesi!

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 22:52 Son Güncelleme: 30 Nisan 2026 23:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyarbakır Suriçi'nde başlayan zorlu bir çocukluk, fırıncılıktan devlet memurluğuna uzanan bir hayat ve iki kızına daha iyi bir gelecek kurma hayali… Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Murat Aydoğan'ın hikayesi ve enerjisi izleyenlere azim ve umut dolu bir yolculuğun kapısını araladı.

atv ekranlarının uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde yarışmacılardan Murat Aydoğan, yalnızca bilgi yarışına değil, hayat hikâyesine ve samimiyetine de izleyiciyi ortak etti.

SURİÇİ'NDE BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ Stüdyoya alkışlarla giren Aydoğan, ilk andan itibaren samimi tavırlarıyla öne çıktı. Kendini anlatırken seçtiği sade dil, izleyenlerin dikkatini çekti. MİLYONER'DE FIRIN TEZGÂHINDAN MEMURİYETE UZANAN HAYAT HİKAYESİ Aydoğan'ın hikayesi Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde başlıyor. Dokuz kardeşli kalabalık bir ailede büyüdüğünü anlatan yarışmacı, çocukluk yıllarının yokluk içinde geçtiğini açıkça dile getirdi. "Dokuz kardeşiz… Oranın bağrından koptuk." Geçmişine dair anlattıkları, yokluk içinde geçen bir çocukluğun izlerini taşıyordu. Ancak bu zorlukları bir şikayet değil, hayatının doğal bir parçası olarak aktardı.

"FIRINDAYDIM… BİR ŞEY YAPAYIM DEDİM" Hayatının dönüm noktasını anlatırken kullandığı ifadeler ise dikkat çekiciydi. Uzun yıllar fırıncılık yaptığını söyleyen Aydoğan, karar anını şöyle anlattı: "Fırındaydım… Dedim ki 'dur bir şey yapayım, Allah belki yardım eder.'" Bu karar onu üniversiteye götürdü. Bitlis'te zorlu şartlarda eğitim gördüğünü ise şu sözlerle özetledi: "Eksi otuzda o soğukta okuduk." Bugün ise Murat Aydoğan Siirt'te bir kamu kurumunda görev yapıyor.

"TABLET İZLEMESİNLER DİYE HAMUR YAPIYORUM" İki kız babası olan Aydoğan'ın hayatındaki en önemli yer ise ailesi. Çocuklarıyla vakit geçirmenin kendisi için özel olduğunu anlatırken günlük hayatından bir kesit paylaştı: "Telefon tablet izlemesinler diye hamur yapıyorum, diyorum ki kendinize ekmek yapın."