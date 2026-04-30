CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Fırın tezgahından devlet memurluğuna: Milyoner'de azim dolu hayat hikayesi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyarbakır Suriçi'nde başlayan zorlu bir çocukluk, fırıncılıktan devlet memurluğuna uzanan bir hayat ve iki kızına daha iyi bir gelecek kurma hayali… Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Murat Aydoğan'ın hikayesi ve enerjisi izleyenlere azim ve umut dolu bir yolculuğun kapısını araladı.

atv ekranlarının uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde yarışmacılardan Murat Aydoğan, yalnızca bilgi yarışına değil, hayat hikâyesine ve samimiyetine de izleyiciyi ortak etti.

SURİÇİ'NDE BAŞLAYAN HAYAT HİKAYESİ

Stüdyoya alkışlarla giren Aydoğan, ilk andan itibaren samimi tavırlarıyla öne çıktı. Kendini anlatırken seçtiği sade dil, izleyenlerin dikkatini çekti.

MİLYONER'DE FIRIN TEZGÂHINDAN MEMURİYETE UZANAN HAYAT HİKAYESİ

Aydoğan'ın hikayesi Diyarbakır'ın Suriçi bölgesinde başlıyor. Dokuz kardeşli kalabalık bir ailede büyüdüğünü anlatan yarışmacı, çocukluk yıllarının yokluk içinde geçtiğini açıkça dile getirdi.

"Dokuz kardeşiz… Oranın bağrından koptuk."

Geçmişine dair anlattıkları, yokluk içinde geçen bir çocukluğun izlerini taşıyordu. Ancak bu zorlukları bir şikayet değil, hayatının doğal bir parçası olarak aktardı.

"FIRINDAYDIM… BİR ŞEY YAPAYIM DEDİM"

Hayatının dönüm noktasını anlatırken kullandığı ifadeler ise dikkat çekiciydi. Uzun yıllar fırıncılık yaptığını söyleyen Aydoğan, karar anını şöyle anlattı:

"Fırındaydım… Dedim ki 'dur bir şey yapayım, Allah belki yardım eder.'"

Bu karar onu üniversiteye götürdü. Bitlis'te zorlu şartlarda eğitim gördüğünü ise şu sözlerle özetledi:

"Eksi otuzda o soğukta okuduk."

Bugün ise Murat Aydoğan Siirt'te bir kamu kurumunda görev yapıyor.

"TABLET İZLEMESİNLER DİYE HAMUR YAPIYORUM"

İki kız babası olan Aydoğan'ın hayatındaki en önemli yer ise ailesi. Çocuklarıyla vakit geçirmenin kendisi için özel olduğunu anlatırken günlük hayatından bir kesit paylaştı:

"Telefon tablet izlemesinler diye hamur yapıyorum, diyorum ki kendinize ekmek yapın."

YARIŞMAYA GELME NEDENİ: HATIRA

Aydoğan'ın yarışmaya katılma amacı ise duygusal bir noktaya dayanıyor. Aslında babasıyla gelmek istediğini şu sözlerle anlattı:

"Babam ile gelecektim. 'Ben utanırım' diyerek gelmedi."

Bunun üzerine iş yerinden bir arkadaşıyla programa katılan Aydoğan, yarışmayı ailesine bırakılacak bir hatıra olarak gördüğünü vurguladı.

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA NE OLSUN"

Aydoğan hayata bakışını ise tek bir cümleyle özetledi:

"Sağlık sıhhat olsun, çocuk var. Daha ne olsun? Çok şükür."

Yarışma öncesinde sakinliğiyle dikkat çeken Aydoğan, kendine güvenini şu dile getirdi.

CESARETİNİ KONUŞTURDU

Yarışmanın en dikkat çeken anı ise edebiyat sorusunda yaşandı. Soru karşısında ise Aydoğan'ın tepkisi dikkatleri çekti:

"Hiç roman da okumamışım ya…"

İŞTE O SORU

Gabriel García Márquez'in ezberden okuyabildiğini belirttiği, "Pedro Páramo" adlı romanın yazarı kimdir?

A: James Joyce

B: Franz Kafta

C: Juan Rulfo

D: Francis Scott Fitzgerald

"SALLAYACAĞIM" DEDİ VE KARARINI VERDİ

Bilgiye değil sezgisine güvenen Aydoğan, kararsızlığını açıkça dile getirdi:

"Çekilsem kıymeti yok, çekilmesem sallasam…"

Yarı yarıya joker hakkını kullandıktan sonra iki seçenek kaldı. O an yaşananlar ise yarışmanın en çarpıcı anlarından biri oldu.

TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI

Verdiği cevap doğru çıktı. Stüdyoda alkışlar yükselirken Aydoğan'ın ilk tepkisi de en az cevabı kadar dikkat çekiciydi:

"Valla salladım… Çok şükür."

Aydoğan, kazancını yeterli bulduğunu ise memleketine özgü bir sözle anlattı:

"Diyarbakır'da bir tabir var… 'Allah'ın gırgısı mıyız?' Çok şükür yeterdir."

YARIŞMAYA DAMGA VURAN SORULAR...

Mobil uygulamalarımızı indirin