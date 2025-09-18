Milli sporcu silahla tehdit edilerek darbedilmişti! Sanıklardan pes dedirten ifade: Pişman değiliz
Bursa'da özel antrenör olarak çalışan Semih Topçu'nun, spor salonunun işletmecisi Baki K. ile koruması Yusuf İslam D. tarafından silahla tehdit edilip darbedilmişti. Olaya ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Bu kapsamda mahkemenin, beraatine karar verilmesini talep eden sanıklar, mahkeme başkanının "Pişman mısın?" sorusuna "Pişman değiliz" yanıtını verdi. Öte yandan olay salonun ve alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Semih Topçu'nun Baki K.'nin odasına giderek kapıyı kilitlediği, bunun üzerine Baki K. belindeki ruhsatlı silahını çektiği görüldü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 18.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:45