Milli sporcu silahla tehdit edilerek darbedilmişti! Sanıklardan pes dedirten ifade: Pişman değiliz

"MÜŞTEKİNİN ARKASINDA KABARIKLIK GÖRÜNCE SİLAHIMI ÇEKTİM"

Baki K. ve Yusuf İslam D. hakkında 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Mahkemeye Semih Topçu katılmazken, sanıklar Baki K. ve Yusuf İslam D. ile tarafların salonda hazır bulundu. Duruşmada Semih Topçu'nun spor salonunda hem hoca hem koordinatör olarak çalıştığını belirten Baki K., "Olay günü spor merkezinde eğitici ve hoca bulunmadığını görünce telefon ile kendisini aradım.