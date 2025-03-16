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Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İki ayaklı karşılaşma sonunda kazanan ekip A Ligi'ne yükselme hakkı elde edecek. Büyük heyecana sahne olacak milli maç öncesinde futbol severler 2025 Süper Lig'de milli aranın başlangıç ve bitiş tarihlerini de merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 15:31
Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Süper Lig milli maç arası takvimi 2025

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile kritik iki maça çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, A Ligi'ne yükselmek için sahada ter dökecek. Büyük heyecan öncesinde Türkiye'de milli ara tarihleri de netleşti.

Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Süper Lig milli maç arası takvimi 2025

Milli Ara Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de milli ara tarihlerini belirledi. Buna göre, 28. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ligde ara verilecek.

📌 Başlangıç: 16 Mart 2025 (28. hafta son maçlarının ardından)

📌 Bitiş: 30 Mart 2025

Bu süreçte A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off aşamasında Macaristan ile iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Süper Lig milli maç arası takvimi 2025

Türkiye – Macaristan Maç Programı

📅 20 Mart 2025 Perşembe

📍 Ali Sami Yen Spor Kompleksi
A Milli Takım, play-off'un ilk ayağında sahasında Macaristan'ı konuk edecek.

📅 23 Mart 2025 Pazar

📍 Budapeşte, Puskás Aréna
İkinci maç ise Macaristan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

İki karşılaşmanın ardından kazanan ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselecek.

Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Süper Lig milli maç arası takvimi 2025

A Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı!

Teknik Direktör Stefan Kuntz, Macaristan karşılaşmaları öncesinde milli takım aday kadrosunu duyurdu. İşte kadroda yer alan isimler:

📌 Kaleciler:
Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

📌 Defans:
Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray)
Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli)

Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? Süper Lig milli maç arası takvimi 2025

📌 Orta Saha:
Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave)
Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

📌 Forvet:
Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor)
Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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