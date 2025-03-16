Milli ara başladı mı, hangi tarihlerde? Türkiye-Macaristan maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. İki ayaklı karşılaşma sonunda kazanan ekip A Ligi'ne yükselme hakkı elde edecek. Büyük heyecana sahne olacak milli maç öncesinde futbol severler 2025 Süper Lig'de milli aranın başlangıç ve bitiş tarihlerini de merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi