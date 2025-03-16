BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...
BİM 21 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta özellikle mutfak ve ev elektroniği alanında cazip fırsatlar sunan market zinciri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Siyah Cam Ankastre Set, mikrodalga fırın, mikser ve vakum makinesi gibi pratik ev aletlerinin yanı sıra, kahve tutkunları için Türk kahve makinesi ve filtre kahve makinesi gibi seçenekler de raflarda yerini alacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:46