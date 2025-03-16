Viral Galeri Viral Liste BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

BİM 21 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta özellikle mutfak ve ev elektroniği alanında cazip fırsatlar sunan market zinciri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Siyah Cam Ankastre Set, mikrodalga fırın, mikser ve vakum makinesi gibi pratik ev aletlerinin yanı sıra, kahve tutkunları için Türk kahve makinesi ve filtre kahve makinesi gibi seçenekler de raflarda yerini alacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.03.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:46
BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

BİM'in 21 Mart'a kadar geçerli yeni aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta mutfak ve ev işlerini kolaylaştıracak derin dondurucu, stand mikseri, vakum makinesi ve ekmek kızartma makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini alıyor. Ayrıca, şarjlı süpürge ve dijital çay makinesi de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in kaçırılmayacak yeni hafta fırsatları...

BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

100'lü Ahşap Bloklar 289 TL

Oyuncak Şeker Arabası 219 TL

Oyuncak Puset 199 TL

Pelüş Avokado ~45 cm 249 TL

Oyuncak Kelebek Bebek 119 TL

Oyuncak Bebek ve Köpek 109 TL

BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

Çift Kişilik Deluxia Battaniye ~200x220 cm 539 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Dagi Saten Şortlu Takım Kadın 369 TL

Dagi Patlı Pijama Takımı Erkek 499 TL

Terlik Çeşitleri Kadın 59 TL

Kaşmir Halı Moroccon Halı 120x180 cm 999 TL

Aloevera Yorgan Çift Kişilik ~195x215 cm 599 TL

BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

Peynir Sunum Tablası 289 TL

Boncuk Detaylı Hasır Sepet Büyük Boy 329 TL

Boncuk Detaylı Hasır Sepet Midi Boy 249 TL

Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL

Cam Vazo 229 TL

Cam Büyük Kase 169 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

Çelik Tepsi ~29x45 cm 299 TL

Kare Saklama Kabı Seti ~3x750ml 35 TL

Kulplu Badya Seti 69,50 TL

Matara ~530 ml 99 TL

3'lü Bıçak Seti 199 TL

Güveç Tencere 109 TL

SON DAKİKA