BİM 21 Mart aktüel kataloğu: Mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi...

BİM'in 21 Mart'a kadar geçerli yeni aktüel ürünler kataloğu açıklandı! Bu hafta mutfak ve ev işlerini kolaylaştıracak derin dondurucu, stand mikseri, vakum makinesi ve ekmek kızartma makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini alıyor. Ayrıca, şarjlı süpürge ve dijital çay makinesi de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte BİM'in kaçırılmayacak yeni hafta fırsatları...