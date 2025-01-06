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Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Yeni yılın ikinci haftasında mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. 2024 yılı boyunca yüksek seyreden faiz oranları yatırımcıların mevduat hesaplarına yönelmesini sağlamıştı. Ancak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının ardından mevduat faizlerinde 2-3 puanlık bir düşüş görüldü. Peki bu değişiklikler 500 bin TL'lik bir mevduatın aylık kazancını nasıl etkiledi? Hangi bankalar en yüksek faiz oranını sunuyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:09
Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden bu hesaplara çevirdi. Peki, 500 bin TL'lik birikimin aylık kazancı ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte tüm detaylar ve güncel rakamlar...

Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Merkez Bankası Faiz İndirimi Piyasayı Nasıl Etkiledi?

2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası, politika faizini aşağı çekerek piyasaları hareketlendirdi. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 44,38 olarak açıklanması, yatırımcılar arasında yeni faiz indirim beklentisi oluşturdu. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 23 Ocak'ta gerçekleşecek toplantıda Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık bir indirim daha yapabileceğini öngörüyor.

Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Bu gelişmelerin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında kademeli düşüşlere başladı. Aralık ayında yüzde 55-60 aralığında olan mevduat faiz oranları ocak ayında yüzde 53 seviyesine kadar geriledi.

Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

500 Bin TL'nin Güncel Mevduat Getirisi

500 bin TL'lik bir mevduatın aylık getirisi, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. İşte öne çıkan bankaların güncel faiz oranları ve net kazançları:

TEB – Türk Ekonomi Bankası (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %53
Aylık Net Kazanç: 20.909,59 TL
Vade Sonu Tutarı: 520.909,59 TL

Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Odea (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %52
Aylık Net Kazanç: 20.515,07 TL
Vade Sonu Tutarı: 520.515,07 TL

Enpara.com (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43
Aylık Net Kazanç: 16.964,38 TL
Vade Sonu Tutarı: 516.964,38 TL

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