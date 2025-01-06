Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?
Yeni yılın ikinci haftasında mevduat faiz oranlarında dikkat çekici bir gerileme yaşandı. 2024 yılı boyunca yüksek seyreden faiz oranları yatırımcıların mevduat hesaplarına yönelmesini sağlamıştı. Ancak Merkez Bankası'nın faiz indirim kararlarının ardından mevduat faizlerinde 2-3 puanlık bir düşüş görüldü. Peki bu değişiklikler 500 bin TL'lik bir mevduatın aylık kazancını nasıl etkiledi? Hangi bankalar en yüksek faiz oranını sunuyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 14:09 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:09