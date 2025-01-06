Mevduat faiz oranları bankalarda güncellendi! 500 bin TL’nin yeni getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarındaki düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden bu hesaplara çevirdi. Peki, 500 bin TL'lik birikimin aylık kazancı ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte tüm detaylar ve güncel rakamlar...