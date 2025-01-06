Viral Galeri Viral Liste A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL'ye satışta

A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL'ye satışta

A101, 9 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan kampanyada beyaz eşya, dizüstü bilgisayar, oyuncu masası ve koltuğu, duvar tipi ısıtıcı, tost makinesi ve araç şarj istasyonu gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bu hafta A101 mağazalarında yer alan fırsat ürünleri cazip fiyatlarla dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:28
A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL’ye satışta

A101 9 Ocak itibarıyla geçerli olacak indirimli aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftaki kampanya uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Beyaz eşyadan elektronik ürünlere, ev eşyalarından günlük ihtiyaçlara kadar birçok kategoride indirimlerin yer aldığı kataloğu kaçırmayın. İşte A101'de bu haftanın fırsatları...

A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL’ye satışta

9 OCAK PERŞEMBE AKTÜEL KATALOĞU

Ülker Çikolatalı Gofret 4x36 g 35 TL

Çizmeci Time Çikolata Kremalı Rulo Gofret 280 g 50 TL

Cino Hindistan Cevizli Çikolata Kaplamalı Gofret 350 g 50 TL

Toblerone Kuru Meyveli&Yemişli Çikolata 100 g 65 TL

A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL’ye satışta

SEG Silver Çamaşır Makinesi 11.499 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 10.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 20.999 TL

JVC 70 İnç 4K Ultra HD Smart TV 29.999 TL

Toshiba 43 İnç 4K UHD Android TV 11.499 TL

Lenovo Wireless Mouse 349 TL

Lenovo Ideapad Slim 3 8.999 TL

Piranha Gaming Kulaklık 349 TL

Oyuncu Masası 1.850 TL

A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL’ye satışta

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.799 TL

Sinbo İnox Kettle 459 TL

English Home Inox Çay Makinesi 1.799 TL

English Home Plakalı Çıkarılabilir Tost Makinesi 1.499 TL

Kiwi Duvar Tipi Isıtıcı 1.299 TL

Mini Blender Seti 1.299 TL

Erkek Şarpa Sweatshirt 459 TL

A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL’ye satışta

Volta Elektrikli Moped 33.990 TL

Vestel 11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 16.990 TL

Piranha Darbeli Matkap 699 TL

Dekupaj Testere 699 TL

Şarjlı Vidalama 55 Parça 599 TL

12 V Akülü Vidalama Seti 799 TL

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