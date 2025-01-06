A101 9 Ocak aktüel kataloğu: Buharlı halı yıkma makinesi 4.799 TL'ye satışta

A101, 9 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan kampanyada beyaz eşya, dizüstü bilgisayar, oyuncu masası ve koltuğu, duvar tipi ısıtıcı, tost makinesi ve araç şarj istasyonu gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bu hafta A101 mağazalarında yer alan fırsat ürünleri cazip fiyatlarla dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi