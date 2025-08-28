Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat: 40-60 km HIZLA ESECEK! Güneyde kavurucu sıcaklık, Marmara ve Ege’de fırtına

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bunun dışında Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakimiyetini sürdürecek.