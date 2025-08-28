Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat: 40-60 km HIZLA ESECEK! Güneyde kavurucu sıcaklık, Marmara ve Ege’de fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yazın son günleri sıcak ve güneşli geçerken, bazı bölgelerde yerel yağışlar dikkat çekiyor. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:14
Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bunun dışında Türkiye'nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hakimiyetini sürdürecek.

Hava sıcaklıkları, iç bölgelerde mevsim normallerine yakın seyredecek. Batı ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak. Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da termometrelerin 40°C'nin üzerine çıkması bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise sıcaklıklar 30°C'nin üzerinde ölçülecek.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman saatte 40-60 km'ye ulaşan kuvvetli rüzgarlar görülecek.

GÜN GÜN HAVA DURUMU

28 Ağustos 2025, Perşembe:

Ülke genelinde sakin bir hava vardı. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de hafif yağışlar etkili olurken, diğer bölgeler az bulutlu ve güneşli geçti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40°C'yi aşarak yazın en sıcak günlerinden birini yaşattı. Ankara'da 30°C, İstanbul'da 28°C, İzmir'de ise 35°C ölçüldü.

29 Ağustos 2025, Cuma:

Perşembe gününe benzer bir tablo yaşandı. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kısa süreli yağışlar görüldü. Geri kalan bölgelerde güneşli hava hakimdi. Marmara ve Ege'de 30°C'nin üzerindeki sıcaklıklar vatandaşlara yazın son günlerini hissettirdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 40°C'ye yaklaşan sıcaklıklar etkisini sürdürdü.

