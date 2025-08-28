Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat: 40-60 km HIZLA ESECEK! Güneyde kavurucu sıcaklık, Marmara ve Ege’de fırtına
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde yazın son günleri sıcak ve güneşli geçerken, bazı bölgelerde yerel yağışlar dikkat çekiyor. Özellikle Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapılırken Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.
Giriş Tarihi: 28.08.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:14