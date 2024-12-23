Viral Galeri Viral Liste İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilen bölgelerde özellikle Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinde yağış bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:32
Meteoroloji 23 Aralık Hava Durumu Raporu | İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava hakimiyetini sürdürüyor. Özellikle batı bölgelerde kuvvetli yağışlar, doğu kesimlerde ise kar yağışı ve don olayları bekleniyor. Bölge bölge hava durumu detayları şu şekilde...

Meteoroloji 23 Aralık Hava Durumu Raporu | İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Hangi Bölgelerde Hangi Tür Yağışlar Bekleniyor?

Yağışların büyük ölçüde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Ancak kıyı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar da yer yer etkili olacak. İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 23 Aralık Hava Durumu Raporu | İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Özellikle Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 23 Aralık Hava Durumu Raporu | İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Rüzgar Güçlenecek, Sıcaklıklar Değişkenlik Gösterecek

Meteorolojiye göre rüzgar, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, buna karşılık Güneydoğu Anadolu ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 23 Aralık Hava Durumu Raporu | İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bu durumun, özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Çığ Tehlikesine Karşı Uyarı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bölge halkının ve yetkililerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

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