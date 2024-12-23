İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin edilen bölgelerde özellikle Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Yalova, İstanbul, Karaman ve Çorum çevrelerinde yağış bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:32