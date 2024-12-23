İstanbullular dikkat: Bu hafta plan yapanlar yandı! Sağanak yağış esir edecek

Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bu durumun, özellikle sabah ve gece saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Çığ Tehlikesine Karşı Uyarı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bölge halkının ve yetkililerin bu konuda dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.