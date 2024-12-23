Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

Asgari Ücretin Belirlenme Süreci: Komisyonun Rolü

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon yıl sonlarına doğru aralık ayında yapılan toplantılarla yeni ücretin seviyesini tespit ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyona başkanlık eder ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama sonucunda eşitlik durumunda, başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk kabul edilir.