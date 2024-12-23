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Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleme sürecinde üçüncü toplantısını tamamladı. 19 Aralık 2024'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından, henüz net bir artış rakamı açıklanmadı. Gözler şimdi, kararın şekilleneceği dördüncü toplantının tarihine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:39
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

2025 yılı için uygulanacak asgari ücret artışının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantılar milyonlarca işçi ve işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir aşama geride kaldı. Ancak gözler henüz bir rakam açıklanmayan artışa dair son toplantının ardından yapılacak 4. toplantıya çevrildi.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

4. Toplantı Ne Zaman?

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar üçüncü toplantının ardından yaptığı açıklamada 4. toplantının tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. Ancak toplantının salı veya çarşamba günü yapılması bekleniyor. Bu toplantı asgari ücretteki artışın netleşeceği kritik bir aşama olacak.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. Toplantısı Geride Kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla 19 Aralık 2024 tarihinde üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun yürüttüğü görüşmelerde, henüz bir artış oranı üzerinde anlaşmaya varılmadığı belirtildi. Komisyonun dördüncü toplantısının tarihi ise hala belirsizliğini koruyor.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

Bakan Işıkhan'dan Toplantı Sonrası Açıklamalar

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin uzlaşı ortamında sürdüğünü vurguladı. Bakan Işıkhan, asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmenin enflasyon karşısında ezilmelerini engellemenin ön planda olduğunu belirterek işverenlerin de rekabet gücünü kaybetmeden dengeli bir çözüm üretmeye çalışacaklarını ifade etti.

Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?

Asgari Ücretin Belirlenme Süreci: Komisyonun Rolü

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon yıl sonlarına doğru aralık ayında yapılan toplantılarla yeni ücretin seviyesini tespit ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyona başkanlık eder ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama sonucunda eşitlik durumunda, başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk kabul edilir.

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