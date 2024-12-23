Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleme sürecinde üçüncü toplantısını tamamladı. 19 Aralık 2024'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından, henüz net bir artış rakamı açıklanmadı. Gözler şimdi, kararın şekilleneceği dördüncü toplantının tarihine çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 07:39