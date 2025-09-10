Viral Galeri Viral Liste Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14'lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?

Orta Vadeli Program (OVP) 2026 hedefleri açıklandı. Buna göre emekli ve memur maaşlarında yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre yapılacak zamlar netleşmeye başladı. 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon ve OVP'deki tahminler, Ocak 2026'da milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaşına doğrudan yansıyacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 09:11
2026 yılı Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşına yapılacak zamlar, Orta Vadeli Program (OVP) ile netleşmeye başladı. Emeklilerin kök aylıkları ve memurların taban maaşlarındaki artışlar, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre şekillenecek. Peki ocak ayında maaşlar ne kadar yükselecek? En düşük emekli ve memur maaşı hangi seviyeye ulaşacak?

EKONOMİNİN 3 YILLIK HARİTASI
EMEKLİLER İÇİN OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, Ocak ayında 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında artırılacak. Temmuz ve ağustos verileri dikkate alındığında, yılın ikinci yarısı için TÜFE artışı yüzde 10.14 olarak öngörülüyor.

📍Temmuz enflasyonu: %2.06

📍Ağustos enflasyonu: %2.04

📍Toplam ikinci yarı TÜFE: %10.14

Bu tahmin gerçekleşirse, emeklilerin maaşlarında Ocak 2026 itibarıyla şu artışlar söz konusu olacak:

En düşük emekli maaşı: 16.881 TL → 18.593 TL

17.000 TL maaş: 18.724 TL

20.000 TL maaş: 22.028 TL

30.000 TL maaş: 33.042 TL

MEMURLARIN ZAM ORANI ENFLASYONLA ŞEKİLLENECEK

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin alacağı Ocak 2026 zammı da OVP verileriyle öngörülüyor. Hakem Kurulu, yılın ilk zam oranını yüzde 11 ve bin lira taban aylık artışı olarak belirledi. Ancak memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını da alacak.

