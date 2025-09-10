Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14’lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?

2026 yılı Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşına yapılacak zamlar, Orta Vadeli Program (OVP) ile netleşmeye başladı. Emeklilerin kök aylıkları ve memurların taban maaşlarındaki artışlar, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre şekillenecek. Peki ocak ayında maaşlar ne kadar yükselecek? En düşük emekli ve memur maaşı hangi seviyeye ulaşacak?