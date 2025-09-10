Memur, Emekli, SSK, Bağ-kur, 4C... 2026 Ocak zammında yüzde %10.14'lük artış şekillendi: Taban maaşlar ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program (OVP) 2026 hedefleri açıklandı. Buna göre emekli ve memur maaşlarında yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre yapılacak zamlar netleşmeye başladı. 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon ve OVP'deki tahminler, Ocak 2026'da milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaşına doğrudan yansıyacak.
