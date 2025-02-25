MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Açık lise öğrencileri için kritik öneme sahip sınavlar, belirlenen merkezlerde yüz yüze ve test formatında gerçekleştirilecek.