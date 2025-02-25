MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. Şubat ayının sonuna yaklaşırken sınava girecek öğrenciler, sınav günleri ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. MEB'in açıkladığı takvime göre her ders için 10 sorudan oluşan testlerin yer aldığı sınavda adaylara oturum başına 100 dakika süre verilecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:21