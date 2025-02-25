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MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihleri ve oturum saatleri belli oldu. Şubat ayının sonuna yaklaşırken sınava girecek öğrenciler, sınav günleri ve giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. MEB'in açıkladığı takvime göre her ders için 10 sorudan oluşan testlerin yer aldığı sınavda adaylara oturum başına 100 dakika süre verilecek. Peki AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihlerde yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:21
MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının tarihlerini ve saatlerini duyurdu. Açık lise öğrencileri için kritik öneme sahip sınavlar, belirlenen merkezlerde yüz yüze ve test formatında gerçekleştirilecek.

MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

AÖL 2. Dönem Sınav Tarihleri Belli Oldu

AÖL öğrencileri, 2. dönem sınavlarına Mart ayında girecek. Sınavlar üç oturum halinde yapılacak ve adaylara her oturumda 100 dakika süre tanınacak. İşte sınav takvimi:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar, saat 10.00

Öğrencilerin sınava gireceği merkezler, sınav giriş belgelerinde belirtilecek.

MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?

AÖL sınavlarına katılacak adaylar, 14 Mart 2025 itibarıyla sınav giriş belgelerine erişebilecek. Belgeler, öğrencilerin kayıtlı olduğu sisteme göre farklı platformlardan alınabilecek:

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri: aionet.meb.gov.tr

MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri: aolweb.meb.gov.tr

MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise 2. Dönem sınavları hangi gün yapılacak?

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilir. Belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmayı unutmamaları gerekiyor.

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